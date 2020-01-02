"Работы у полиции было не очень много": Кюзис отчитался о праздничных днях

За два выходных дня выявлен 41 нетрезвый водитель, тогда как на прошлый Новый год было поймано 35 пьяных водителей.

По словам Кюзиса, у многих задержанных в этом году нетрезвых водителей была довольно большая концентрация алкоголя в выдохе - 1 промилле и больше.

"Это очень серьезно, и это нас всех тревожит", - сказал начальник Госполиции.

Хорошей новостью, по словам Кюзиса, является то, что в результате ДТП в прошедшие праздники никто не погиб.

Говоря о других выявленных правонарушениях, начальник Госполиции сообщил, что они были в основном связаны с бытовым насилием.