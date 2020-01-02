"Работы у полиции было не очень много": Кюзис отчитался о праздничных днях

В прошедшие праздничные дни на дорогах поймано большое количество нетрезвых водителей, но в целом работы у полиции было не очень много, рассказал Латвийскому радио начальник Госполиции Интс Кюзис.
За два выходных дня выявлен 41 нетрезвый водитель, тогда как на прошлый Новый год было поймано 35 пьяных водителей.
По словам Кюзиса, у многих задержанных в этом году нетрезвых водителей была довольно большая концентрация алкоголя в выдохе - 1 промилле и больше.
"Это очень серьезно, и это нас всех тревожит", - сказал начальник Госполиции.
Хорошей новостью, по словам Кюзиса, является то, что в результате ДТП в прошедшие праздники никто не погиб.
Говоря о других выявленных правонарушениях, начальник Госполиции сообщил, что они были в основном связаны с бытовым насилием.
В целом в последний день 2019 года и в первый день нового года работы у полиции было меньше, чем у пожарных и скорой помощи, сообщил Кюзис.