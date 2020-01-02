Чт, 2.01.2020
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Предсказана популярная в 2020 году модель купальника

ФОТО: скриншот instagram.com/kyliejenner

Как предсказали модные эксперты, слитный купальник с крупными вырезами на животе, по бокам и на спине станет одной из самых популярных моделей в 2020 году, сообщает New York Post.

Отмечается, что в конце 2019 года во время отдыха подобную модель купального костюма предпочли раздельному бикини супермодели Белла Хадид, Эмили Ратаковски, София Ричи, певица Джорджа Смит и предпринимательница Кайли Дженнер.

"Этот костюм уникален тем, что закрывает тело как слитный купальник, и в то же время он сексуален, как бикини",

- подчеркнула лос-анджелесский дизайнер пляжных костюмов Мелисса Симона Гарднер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Модельер добавила, что еще одно преимущество данной модели в том, что она подходит женщинам с различными типами фигуры.

Напомним, годом ранее, в октябре 2018 года, знаменитости задали тренд на "бикини для самых смелых", или microtini ("микротини").

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