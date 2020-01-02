Предсказана популярная в 2020 году модель купальника

Как предсказали модные эксперты, слитный купальник с крупными вырезами на животе, по бокам и на спине станет одной из самых популярных моделей в 2020 году, сообщает New York Post.
Отмечается, что в конце 2019 года во время отдыха подобную модель купального костюма предпочли раздельному бикини супермодели Белла Хадид, Эмили Ратаковски, София Ричи, певица Джорджа Смит и предпринимательница Кайли Дженнер.
"Этот костюм уникален тем, что закрывает тело как слитный купальник, и в то же время он сексуален, как бикини",
- подчеркнула лос-анджелесский дизайнер пляжных костюмов Мелисса Симона Гарднер.
Модельер добавила, что еще одно преимущество данной модели в том, что она подходит женщинам с различными типами фигуры.
Напомним, годом ранее, в октябре 2018 года, знаменитости задали тренд на "бикини для самых смелых", или microtini ("микротини").