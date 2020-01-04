"Из пышек в худышки": Звезды, которые экстремально сбросили вес
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Некоторые звезды российского шоу-бизнеса умеют удивлять своими кардинальными сменами имиджа. Но настоящий сюрприз для зрителя - это когда знаменитость экстремально теряет вес.
Конечно, не все звезды худеют по собственному желанию. Порой причины экстремального похудения - это серьезные проблемы со здоровьем, а иногда операции.
Русский TVNET предлагает подборку из семи знаменитостей российского шоу-бизнеса, которые превратились в настоящих стройняшек.