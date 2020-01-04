Сб, 4.01.2020
Но остается единственный вопрос: почему именно в данной антипольской "вылазке" Путин с таким энтузиазмом "напирал" на тему антисемитизма и Катастрофы? Иван Пауков, комментатор TVNET

"Из пышек в худышки": Звезды, которые экстремально сбросили вес

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Полина Гагарина

ФОТО: instagram.com/svetlana_khodchenkova/ скриншот видео / коллаж TVNET

Некоторые звезды российского шоу-бизнеса умеют удивлять своими кардинальными сменами имиджа. Но настоящий сюрприз для зрителя - это когда знаменитость экстремально теряет вес. 

Конечно, не все звезды худеют по собственному желанию. Порой причины экстремального похудения - это серьезные проблемы со здоровьем, а иногда операции.

Русский TVNET предлагает подборку из семи знаменитостей российского шоу-бизнеса, которые превратились в настоящих стройняшек. 

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Полина Гагарина

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