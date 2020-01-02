5 самых опасных дней в январе 2020 года

Даже в опасные дни совсем не обязательно все будет плохо, однако все же лучше знать заранее, когда следует быть внимательнее.

5 января - опасный день для финансовой активности

Астрологи рекомендуют в этот день полностью воздержаться от незапланированных покупок и случайных денежных трат.

Не стоит брать деньги в долг, давать взаймы, осуществлять покупки через Интернет.

Лучше как следует отдохнуть дома, в спокойной и непринужденной обстановке.

Также 5 января рекомендуется не перегружать себя работой. Всех денег не заработать, а вот здоровье в ближайшие дни точно может пригодится.

10 января - первое лунное затмение в году

Считается, что первое и последнее затмения в году - самые опасные. 10 января произойдет полутеневое затмение Луны в знаке Рака. Это значит, что неурядицы коснутся в основном сферы семьи и домашних дел. Эксперты советуют не заниматься уборкой в этот день и постараться не вступать в конфликтные ситуации с близкими.

Лучше всего будет, если вы разделите свои домашние обязанности и дадите друг другу больше свободы.

Очень опасным будет проявление ревности по отношению к своей половинке. Любые конфликты старайтесь решать переговорами, поиском компромиссов.

13 января - день сильного энергетического диссонанса

Луна в этот день будет пребывать в знаке Льва. Стихия Огня будет плохо сочетаться с фазой убывания, что сделает этот день довольно непредсказуемым. Ко всему происходящему вокруг стоит относиться осторожно.

Возможно физическое недомогание, всплески неуверенности, всевозможные страхи, апатия.

Поднять себе настроение можно будет, занявшись любимым делом. Это понедельник, и для многих этот день и без того является сложным, поэтому астрологи рекомендуют не засиживаться допоздна на работе, не перегружать себя и относиться ко всему проще.

17 января - время, опасное для перемен

Речь идет об изменениях в любых сферах жизни. Убывающая Луна в Весах - негативный союз, при котором высвобождается много отрицательной энергии. Чтобы ее не привлекать к себе, нужно быть предельно спокойными, не выезжать далеко за пределы города, не начинать новых дел и не осуществлять крупных покупок.

Также не рекомендуется менять образ, надевать слишком яркую и привлекающую внимание одежду.

Астрологи не советуют начинать новые отношения, назначать на этот день свидания и важные деловые встречи,

а также подписывать бумаги и решать вопросы, связанные с имуществом.

24 января - день упадка мотивации

В этот день произойдет важное астрологическое изменение: Сатурн перейдет из знака Стрельца в знак Козерога. Это действительно важная перемена, которая может отразиться на жизни людей не самым лучшим образом.

Сатурн - планета, которая отвечает за поддержание системы ценностей человека, за формирование нашего мнения. 24 января под действием Козерога, в котором Сатурн себя чувствует не лучшим образом,

многие могут почувствовать внутренние изменения, может показаться, что все, что они делают, напрасно.