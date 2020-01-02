Чт, 2.01.2020
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Активистка движения бодипозитива Индра Салцевича вышла замуж
Фото

ФОТО: instagram/indrasalcevica

Известный латвийский стилист, блогер, активистка движения бодипозитива Индра Салцевича вышла замуж за своего любимого мужчину Каспара Берзиньша.

О счастливом событии Индра сообщила в соцсетях, опубликовав несколько фотографий, сделанных в этот особенный для обоих день. 

Правда, когда именно состоялась свадьба пары, не уточняется.

Известно, что Индру и Каспара связывают романтические отношения с весны 2018 года. У Салцевичи есть двое детей от предыдущих отношений.

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