Активистка движения бодипозитива Индра Салцевича вышла замуж
Известный латвийский стилист, блогер, активистка движения бодипозитива Индра Салцевича вышла замуж за своего любимого мужчину Каспара Берзиньша.
О счастливом событии Индра сообщила в соцсетях, опубликовав несколько фотографий, сделанных в этот особенный для обоих день.
Правда, когда именно состоялась свадьба пары, не уточняется.
Известно, что Индру и Каспара связывают романтические отношения с весны 2018 года. У Салцевичи есть двое детей от предыдущих отношений.