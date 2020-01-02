"Адский" кот разрушил фигуру из конструктора с тысячами деталей

Мужчина опубликовал фотографии кота, лежащего возле поломанной фигуры персонажа японской манги. Хозяин животного работает в магазине игрушек и собирал конструктор к Новому году для одного из клиентов. Выполнение этого заказ заняло неделю, однако питомец все испортил.