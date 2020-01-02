"Адский" кот разрушил фигуру из конструктора с тысячами деталей

Рыжий кот разрушил фигуру из двух тысяч 432 деталей конструктора, о чем его хозяин сообщил в Facebook.
Мужчина опубликовал фотографии кота, лежащего возле поломанной фигуры персонажа японской манги. Хозяин животного работает в магазине игрушек и собирал конструктор к Новому году для одного из клиентов. Выполнение этого заказ заняло неделю, однако питомец все испортил.
В комментарии к посту автор указал, что это "адский" кот. "Думал, соберу заказ перед Новым годом. Ха-ха... Я его убью!", - написал он.
Однако, как выяснилось, питомец избежал наказания, о чем мужчина сообщил на следующий день, выложив фото с котом. Пользователи Сети выразили надежду, что клиент поймет работника.