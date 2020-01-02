Кристин Килер, любовница британского министра и советского шпиона: кем она была на самом деле?

Килер обладала многогранным даром красоты, и из-за этого мужчины использовали ее. В своих мемуарах "Секреты и ложь" она рассказала, что отчим изнасиловал ее, когда ей было 12 лет, и предложил девочке убежать с ним, потому что он не любил ее мать.

Когда Килер подрабатывала, присматривая за чужими детьми, она также становилась жертвой насилия их отцов.

Она бросила школу в 15 лет, не получив аттестата, и вскоре забеременела от американского военного. По-видимому, она пыталась прервать беременность самостоятельно, но безуспешно, и ребенок умер через шесть дней после рождения.

В 1950-х общество не испытывало сочувствия к девушкам, оказавшимся в подобной ситуации, хотя осуждения хватало с лихвой.

Килер сбежала в Лондон и стала танцовщицей в кабаре в Сохо. Она танцевала топлес и получала восемь с половиной фунтов в неделю. Там она познакомилась со Стивеном Уордом.

Можно предположить, что она по-прежнему была травмирована жестоким обращением в детстве, пережитым насилием и потерей ребенка.

Уорд был представителем богемы - его отец служил священником в городе Торки, - и ему нравилось проводить время с аристократами. Нравилось Уорду и общаться с девушками попроще, из рабочего класса, вроде Килер. Она стала одной из его протеже.

Хотя у них и не было секса, он брал Кристин на оргии и помогал ей попасть в постель к мужчинам, способным помочь ему подняться по социальной лестнице. Она стала его живой игрушкой.

В сериале Джеймс Нортон своей мягкой, смущенной игрой показал Уорда ранимым человеком, который ищет свое "я". Возможно, это качество объединило Уорда и Килер.

Стивен Уорд на выставке своих картин Getty Images

Лорд Астор, спавший с подругой Килер Мэнди Райс Дэвис, сдавал Уорду в аренду коттедж, находившийся на территории его поместья в Кливдене.

Именно там в июле 1961 года Килер встретила барона Профьюмо, когда купалась нагишом в бассейне сада. Профьюмо был женат на актрисе Валери Хобсон.

Килер позже рассказывала, что он бегал за ней и пытался сорвать с нее полотенце. У них возникла связь, которая продолжалась несколько месяцев.

Зачем она на это пошла?

Вероятно, после всего, что случилось с ней в детстве - череды разочарований и предательств, - ей хотелось угождать мужчинам, и особенно Уорду, потому что он ее заметил и, казалось, боготворил свою "малышку".

Проще всего было сказать "да" и делать то, о чем они просили. А это все, что им было нужно. В свидетельстве Килер о Профьюмо можно почувствовать, что нежность мужчин ей была приятна: "Мне понравилось, - описывала она свой сексуальный опыт. - Он был добрым и любящим".