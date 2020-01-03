Пт, 3.01.2020
Прошедший год, в числе прочего, стал годом, когда яйцо учило курицу. И здесь, в Эстонии. Керсти Кальюлайд, президент Эстонии

Десять лет в мемах. Не поймут те, кому за 40

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2010 год

ФОТО: ekrānuzņēmumi

Только представь: на дворе 2010 год. По радио играет только что вышедшая песня Кеши (Kesha) "Tik Tok", ты мечтаешь заполучить однажды IPhone 3GS и не знаешь, что такое мем. 

Спустя десять лет ты уже видел столько разных мемов, что, вероятнее всего, с ностальгией вспомнишь над чем в то время смеялся весь интернет.

Листай дальше, и узнай, какие мемы были самыми популярными в прошедшем десятилетии. 

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2010 год

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