Десять лет в мемах. Не поймут те, кому за 40

RUS TVNETГибридСтиль жизниДесять лет в мемах. Не поймут те, кому за 40 3 января 2020, 0:00Десять лет в мемах. Не поймут те, кому за 40TVNET/BBCРусский TVNETПродолжение статьи1 / 11Далее2010 годФОТО: ekrānuzņēmumiТолько представь: на дворе 2010 год. По радио играет только что вышедшая песня Кеши (Kesha) "Tik Tok", ты мечтаешь заполучить однажды IPhone 3GS и не знаешь, что такое мем. Спустя десять лет ты уже видел столько разных мемов, что, вероятнее всего, с ностальгией вспомнишь над чем в то время смеялся весь интернет.Листай дальше, и узнай, какие мемы были самыми популярными в прошедшем десятилетии. Продолжение статьи1 / 11Далее2010 годинтернетсоцсети