По подозрению в грабеже с применением насилия полиция разыскивает этого мужчину

По подозрению в грабеже, связанным с физическим насилием, Мадонский участок Видземского регионального управления Госполиции разыскивает Ивара Ирбитиса 1988 года рождения, сообщила старший специалист Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане.
Полиция просит отозваться любого, кто знает возможное местонахождение преступника или может предоставить информацию, полезную для расследования, позвонив в полицию по телефону 110 или 26708674, или связавшись с ближайшим полицейским участком.