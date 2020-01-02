По росту можно предсказать рак и болезни сердца

Длина некоторых частей человеческого тела дает возможность предсказывать вероятность развития целого ряда серьезных недугов, включая подагру, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак. Так, по длине пальцев можно сделать прогноз в отношении 40 болезней, как показало исследование, результаты которого опубликованы в издании American Journal of Human Biology.

В частности, его авторы утверждают, что

если у женщины указательный палец длиннее безымянного, что объясняется воздействием эстрогенов, то она вступает в менопаузу позднее, а если короче - это повышает риск депрессий.

В некоторых случаях формы определенных частей тела вообще определяются состояниями, возникающими в утробе матери или в детском возрасте.

В других случаях это может быть результатом образа жизни уже взрослого человека. К примеру,

если у кого-то короткие по отношению к туловищу ноги, то это увеличивает риск лишнего веса, болезней сердца, диабета второго типа и проблем с печенью.

Но не надо радоваться обладателям слишком длинных ног, предупреждают ученые из Loughborough University, так как в этом случае возрастает риск опухолей простаты и яичек для мужчин, а также предклимактерического рака груди, опухолей эндометрия для женщин и злокачественных новообразований кишечника.

Если же у кого-то слишком длинные ноги по сравнению с туловищем, то в этом случае на 20% увеличивается риск деменции, отмечают эксперты.

Кроме того, среднестатистическая окружность головы мужчины составляет 58,4 см, а женщины - 56 см. Меньшую окружность головы ученые связали с повышенным риском старческого слабоумия, который увеличивается более чем в 2 раза. Чем выше же человек сам по себе, тем выше у него риск развития шести видов опухолей, как доказали исследователи.

В первую очередь, это касается женщин - высокие представительницы прекрасного пола на 64% чаще умирают от рака по сравнению с теми, чей рост не превышает 152 см.