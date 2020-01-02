Анна Седокова объявила о создании своего интернет-шоу

Популярная исполнительница Анна Седокова поделилась с подписчиками в Instagram своими планами на 2020 год. В длинном списке красотка упомянула про начало съемок своего интернет-шоу.
Во-первых, певица готовит несколько сольных выступлений и ищет ответственного концертного директора. Также экс-солистка группы "ВИА Гра" рассказала, что планирует снять видеоклипы ко всем песням из последнего альбома "PROlubov".
"Режиссеры, если вы хотели со мной поработать, то сейчас самое время", - написала Анна.
Во-вторых, Седокова планирует расширять свой бизнес LAStory.
"Я решила открыть новый офис моей марки одежды, оптовых продажи и франшизу. Мы набираем в штат новых сотрудников имеющих опыт в этом направлении... Мы решили создать линейку с новыми дизайнерами и художниками! У вас есть талант? У меня есть возможность воплотить все в жизнь!" - отметила певица.
Но Анна призналась, что скучает по работе на телевидении. Звезда даже выбрала канал, где хочет работать. Но самое неожиданное - Седокова анонсировала начало съемок своего интернет-шоу.
"В январе я начинаю съемки своего интернет-шоу о любви, отношениях и сексе... Мне нужны сценаристы, которые могут писать смешно об отношениях и сексе", - призналась артистка.
Еще в 2020 году Анна хочет похудеть и получить еще одно образование. Но семья для нее - это самое важное в списке. Напомним, что Седокова состоит в отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
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Heading into 2020 like... Я не еду отдыхать и невероятно кайфую от того,что работаю с первого дня января.У меня слишком большие цели на этот год. Новый год это новые возможности и может одна из нижеперечисленных вакансий и целей у меня ваша? ⚡️#музыка В марте мы планируем мой первый большой сольный концерт в Москве, Питере и Киеве ❤️Я готова показать свою музыку тем для кого она важна . Моя команда и я ищем честного и трудолюбивого концертного директора с большим опытом работы . На каждую из песен в альбоме #PROLubov будет снята своя видео работа 🎬 Режиссеры если вы хотели со мной поработать , то сейчас самое время . Или я свяжусь с вами сама😎#LAStory Я решила открыть новый офис моей марки одежды, оптовых продажи и франшизу. Мы набираем в штат новых сотрудников имеющих опыт в этом направлении. Так же мы ищем стажеров без опыта , но готовых его у нас получить. Резюме присылать в Директ @lastory_store . И да . Я ищу офис мечты , площадь. Рядом с Авиапарком.200 метров🙂И самое важное ! Мы решили создать линейку с новыми дизайнерами и художниками ! У вас есть талант у меня есть возможность воплотить все в жизнь . Резюме и работы сюда @lastory_store 😎#Книга ой что будет ! Февраль 🤞🏻 #ТВ Пора достать свой диплом ведущей с полки и вернуться на телевидение . Я скучаю по этой части своей жизни . И уже выбрала канал на котором хочу работать ! #интернет В январе я начинаю съёмки своего интернет шоу о любви , отношениях сексе и ... И сексе 😂 Ведь все о нем родненьком . Мне нужны сценаристы которые могут писать смешно об отношениях и ... сексе . Писать в Директ мне . Присылать шутки и наброски туда же .) #я чуть не забыла) Планирую наконец то заполучить ноги мечты, потерять кг 5 и получить ещё одно образование . Социология . И 1С бухгалтерию . И психологию . И продолжать испанский #СЕМЬЯ Самое важное и вне списка . Личное . Мой дом будет тёплым , вкусным и весёлым . Планирую больше слушать , не так серьезно ко всему относиться и вдохновлять своим примером быть лучше и любить эту жизнь больше ! А какие цели на 2020 у тебя ? Напиши и действуй P.S. Спасибо , что вы со мной , все эти годы.Спасибо ! Обещаю лайкнуть каждый коммент под этим постом😜❤