Сердечные пожелания и праздник с семьей. Как 2020 год отметили звезды мирового спорта

Хоккеист Александр Овечкин отпраздновал Новый год дома вместе с супругой и сыном.

Между тем известная фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Instagram снимок со своей собакой. Россиянка поделилась своими впечатлениями об уходящем годе, а также поздравила подписчиков с праздником.

Ирландский боец Конор Макгрегор был достаточно краток и лаконичен в своем поздравлении. Спортсмен пожелал прекрасного 2020 года всем с "хорошим сердцем и доброй душой".

Футболист Криштиану Роналду решил встретить 2020 год вместе со своей любимой девушкой и близкими.