Чт, 2.01.2020
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Сердечные пожелания и праздник с семьей. Как 2020 год отметили звезды мирового спорта

Как и многие другие, мировые звезды спорта также отметили приход нового 2020 года. Большинство спортсменов решили не изменять традициям и отметить Новый год в кругу семьи, многие поделились подписчиками сердечными пожеланиями. 

Хоккеист Александр Овечкин отпраздновал Новый год дома вместе с супругой и сыном.

Между тем известная фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Instagram снимок со своей собакой. Россиянка поделилась своими впечатлениями об уходящем годе, а также поздравила подписчиков с праздником.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🎄🎉🌠 2019 год был ярким годом, и я его запомню на всю свою жизнь, так же как и олимпийский 2018. Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное - это золото🥇на Чемпионате Мира в Японии - наше общее золото с моими великими тренерами Этери Георгиевной 🥇, Даниилом Марковичем 🥇и Сергеем Викторовичем 🥇. В конце года я хочу сказать "СПАСИБО 👏", в первую очередь, именно вам - только с вашей поддержкой, наставничеством, заботой и терпением я смогла завоевать свой 4й золотой титул в фигурном катании ⛸. А также спасибо всем окружающим меня людям и болельщикам, которые весь год были рядом и переживали за меня 🤩. И традиционно Поздравляю 🎉 всех и каждого с наступающим 🎄❄ Новым⛄ 2020⛄годом 🐀 и хочу всем пожелать крепкого здоровья 🤾‍♀️🚵‍♂️🏊‍♂️ , спортивного настроения и движения вперёд к своим мечтам 🧗‍♂️. С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!!! 🎅🎄📧❄⛄🎆✨🎯⛸

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Ирландский боец Конор Макгрегор был достаточно краток и лаконичен в своем поздравлении. Спортсмен пожелал прекрасного 2020 года всем с "хорошим сердцем и доброй душой".

Футболист Криштиану Роналду решил встретить 2020 год вместе со своей любимой девушкой и близкими.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s always good to come back home 😀❤️ #family

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Следующий соперник Хабиба Нурмагомедова Тони Фергюсон решил также отпраздновать приход Нового года с семьей. 

В свою очередь украинский боксер Александр Усик поздравил своих подписчиков с Новым годом, написав, что ждет "мира в своей стране и каждом доме" от 2020 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каким бы ни был для Вас этот год, он все равно был, и ничего нельзя удалить из прошедшего кинофильма под названием ЖИЗНЬ! Я не смотрю на то, какой год наступит: змеи, лошади, или мышки. Это год жизни Моей и Вашей. И не важно какому животному он принадлежит, он прежде всего для людей, для нас. Не хочу чтобы он принес богатства и карьерный рост, потому что это не главное. Хочу мира, в своей стране. Хочу мира в каждый дом, в каждое сердце. И чтобы все помнили, что счастье живет рядом с нами, только оно не кричит об этом, а ждет своего часа. Счастье- это когда все родные живы и здоровы, сидят рядом с Вами за праздничным столом. Хочу чтобы любовь, нежность и доброта пришли и поселились в Вашем доме! И несмотря на то, что ждет Вас в этом году- никогда не сдавайтесь!!! Держитесь друг за друга, потому что если вместе, то теплее… С Наступающим Новым годом! ☦️🥊🇺🇦👍🕕

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Фигурист Евгений Плющенко встретил 2020 год вместе со своей женой и детьми. 

Самый результативный игрок НБА минувшего десятилетия Джеймс Харден, кажется, отпраздновал Новый год в ночном клубе. Но об этом можно лишь догадываться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🎉 2020 VIBES...... HAPPY NEW YEAR !

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