Чт, 2.01.2020
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Пожар в зоопарке в Германии: в полицию обратились потенциальные виновницы

ФОТО: EPA/Scanpix

В Германии в полицию обратились три женщины которые могли бы быть виновницами пожара в зоопарке. В результате трагедии погибло боее 30 животных, сообщает агентство  AP.

Пожар в зоопарке Крефельда разразился в новогоднюю ночь. После случившегося полиция сообщила, что пожар был вызван воздушными фонариками, в которых горел огонь. Фонарики были запущены во время празднования Нового года, упали они на территории зоопарка.

ФОТО: EPA/Scanpix

После организованной полицией пресс-конференцией в правоохранительные органы обратились три женщины - мать и две дочери. Возраст женщин - от 30 до 60 лет. 

В отношении женщин начато расследование в связи с вызовом пожара по причине халатности. За это нарушение может грозить тюремный срок до пяти лет.

Запускать в небо воздушные фонарики в Германии запрещено. Как сообщила полиция Крефельда, женщины купили фонарики в интернете. 

Представители полиции оценили то, что женщины сами заявили о себе. 

Галерея: Пожар в зоопарке Крефельда

Как сообщалось ранее, пожар полностью уничтожил один из вольеров зоопарка. Погибли пять орангутанов, две гориллы, шимпанзе и многие другие обезьяны. Также пожар не пощадил летучих мышей и птиц. .

Зоопарк Крефельда работает уже с 1975 года и ежегодно его посещают около 400 000 человек. 

ФОТО: EPA/Scanpix

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