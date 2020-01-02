Пожар в зоопарке в Германии: в полицию обратились потенциальные виновницы

В Германии в полицию обратились три женщины которые могли бы быть виновницами пожара в зоопарке. В результате трагедии погибло боее 30 животных, сообщает агентство AP.
Пожар в зоопарке Крефельда разразился в новогоднюю ночь. После случившегося полиция сообщила, что пожар был вызван воздушными фонариками, в которых горел огонь. Фонарики были запущены во время празднования Нового года, упали они на территории зоопарка.
После организованной полицией пресс-конференцией в правоохранительные органы обратились три женщины - мать и две дочери. Возраст женщин - от 30 до 60 лет.
В отношении женщин начато расследование в связи с вызовом пожара по причине халатности. За это нарушение может грозить тюремный срок до пяти лет.
Запускать в небо воздушные фонарики в Германии запрещено. Как сообщила полиция Крефельда, женщины купили фонарики в интернете.
Представители полиции оценили то, что женщины сами заявили о себе.
Галерея: Пожар в зоопарке Крефельда
Как сообщалось ранее, пожар полностью уничтожил один из вольеров зоопарка. Погибли пять орангутанов, две гориллы, шимпанзе и многие другие обезьяны. Также пожар не пощадил летучих мышей и птиц. .
Зоопарк Крефельда работает уже с 1975 года и ежегодно его посещают около 400 000 человек.