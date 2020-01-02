Изменится состав топлива: владельцам старых авто советуют использовать бензин 98-й марки

Состав бензина этой марки не изменится, в отличии от других видов бензина, например, бензина 95-й марки, биодобавки в котором будут составлять 10%. 98-й бензин советуют использовать владельцам старых автомобилей, чьи двигатели не совместимы с высокой примесью биотоплива в составе.

"Прямых исследований такого рода нет, потому что это — автомобили, чей средний возраст в Латвии 14 лет. Конечно, такого объема добавки не было вообще, и потому это в инструкциях по эксплуатации автомобиля даже вообще не записано.

Надо смотреть, во-первых, инструкцию, но я думаю, что разумно было бы переходить на 98-й сразу.

То, что подается на заправки, уже с середины декабря понемногу меняется. Конечно, с 1 января все сразу не будет обновлено, но постепенно в течение января-февраля будут достигнуты эти положенные 10% примеси биотоплива", - указал Карчевскис.

Кроме того, со сменой состава топливо также прибавит в цене, как это обычно и происходит.

Добавка - биоэтанол - достаточно сложно приобрести, из-за чего она может быть исключена из списка возобновляемых ресурсов в ближайшем десятилетии.

"Из-за того, что его цена слишком высока, и она давит на цены продовольствия. На пшеницу, кукурузу — на те продукты, из которых спирт производится", - подчеркнул Карчевскис.

Он предполагает, что биоэтанол можно будет заменить другим топливом. Вполне возможно, что им станет газ.

"Под альтернативным топливом подразумевается то, что можно использовать и из природного газа. То есть его можно превратить в электричество, его можно делить на фракции и использовать водород, его можно использовать в сжатом виде и в сжиженном. То есть такой альтернативой сейчас видится природный газ.