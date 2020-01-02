Чт, 2.01.2020
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Скончался бывший глава НБА Дэвид Стерн

Дэвид Стерн

ФОТО: AP

В среду, 1 января, в возрасте 77 лет скончался бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн.

В декабре Стерн пережил внезапное кровоизлияние в мозг, в результате чего он был доставлен в больницу, где ему сделали операцию.

Стерн руководил НБА с 1984 по 2014 год, но позже свои полномочия передал комиссару  Адаму Сильверу. 

Стерн был главой НБА 30 лет, лига получила семь новых подразделений, а многие сменили свой "дом", в результате чего доходы НБА сильно увеличились. Средняя зарплата игроков в этот период выросла от 250 000 долларов США (223 000 евро) до пяти миллионов (4,47 млн евро). 

В 2016 году Стерн бы принят в Зале славы Международной баскетбольной федерации (FIBA), после того, как он покинул должность НБА наградила его титулом заслуженного комиссара. 

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