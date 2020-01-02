Скончался бывший глава НБА Дэвид Стерн

В декабре Стерн пережил внезапное кровоизлияние в мозг, в результате чего он был доставлен в больницу, где ему сделали операцию.

Стерн руководил НБА с 1984 по 2014 год, но позже свои полномочия передал комиссару Адаму Сильверу.

Стерн был главой НБА 30 лет, лига получила семь новых подразделений, а многие сменили свой "дом", в результате чего доходы НБА сильно увеличились. Средняя зарплата игроков в этот период выросла от 250 000 долларов США (223 000 евро) до пяти миллионов (4,47 млн евро).