Умер игрок сборной Латвии U-18 по регби Матис Лейниекс

"В глубоком горе сообщаем, что потеряли своего многолетнего товарища по команде, партнера по тренировкам и хорошего друга Матиса Лейниекса. Матис был игроком клуба "Элея" U-19, участником сборной Латвии U-18, отличным, талантливым спортсменом", - говорится в сообщении.

"Отдавая честь, призываем участвовать в памятном турнире по регби 7, который состоится 3 января 2020 года, в 12.00, в Елгаве, на стадионе ФК "Елгава", на улице Карклу 6. Получить больше информации, а также заявить о присутствии можно, позвонив по телефону 20385105," - указывает федерация.