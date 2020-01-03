Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, которые стремительно разбогатеют в январе 2020 года

Близнецы

Близнецам, по прогнозу астролога, в январе можно смело полагаться на удачу, которая им обеспечена благодаря расположению звезд и планет.

Благоприятная энергетика в это время будет полностью на их стороне, поэтому даже самые рискованные авантюры обречены на успех.

Наиболее удачные дни для Близнецов в этом месяце - 2 и 5 января.

Рак

Для Раков наступает время финансовых перемен, уверяет Павел Глоба. Они - эти перемены - могут быть как кардинальными, так и не особенно заметными, но все равно принесут в жизнь представителей данного знака Зодиака свежие ощущения и уверенность в своих силах. Самыми удачными днями для Раков станут 1 и 4 января.

Лев

Львам в начале 2020 года выпадет невероятный шанс разбогатеть.

Такое редко случается в жизни, поэтому Павел Глоба советует не терять время и не отлеживаться в праздники, а двигаться к своему успеху.

Наиболее удачными днями для представителей этого знака Зодиака станут 2 и 4 января.

Весы