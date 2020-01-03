Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, которые стремительно разбогатеют в январе 2020 года

Известный российский астролог Павел Глоба составил прогноз на 2020 год и выделил в нем знаки Зодиака, представителей которых уже в январе ждет серьезный успех в финансовой сфере.
Близнецы
Близнецам, по прогнозу астролога, в январе можно смело полагаться на удачу, которая им обеспечена благодаря расположению звезд и планет.
Благоприятная энергетика в это время будет полностью на их стороне, поэтому даже самые рискованные авантюры обречены на успех.
Наиболее удачные дни для Близнецов в этом месяце - 2 и 5 января.
Рак
Для Раков наступает время финансовых перемен, уверяет Павел Глоба. Они - эти перемены - могут быть как кардинальными, так и не особенно заметными, но все равно принесут в жизнь представителей данного знака Зодиака свежие ощущения и уверенность в своих силах. Самыми удачными днями для Раков станут 1 и 4 января.
Лев
Львам в начале 2020 года выпадет невероятный шанс разбогатеть.
Такое редко случается в жизни, поэтому Павел Глоба советует не терять время и не отлеживаться в праздники, а двигаться к своему успеху.
Наиболее удачными днями для представителей этого знака Зодиака станут 2 и 4 января.
Весы
Время карьерных и финансовых достижений, по словам астролога, наступает и у Весов. Они готовы к новым шагам в этом направлении, поэтому остается лишь одно - не упустить свой шанс. Павел Глоба советует Весам активно общаться с новыми людьми, делиться своими планами и задумками, и тогда в их окружении непременно появится человек, который поможет им реализовать свои амбиции.