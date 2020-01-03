Пт, 3.01.2020
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Последний раз видели на улице Илукстес в Риге. Без вести пропал Кирилл Рева

ФОТО: Valsts policija

Управление уголовной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Кирилла Реву 1986 года рождения, которого последний раз видели 1 декабря 2019 года на улице Илукстес в Риге.

Приметы мужчины: рост - 1,85 м, худощавый, короткие темные волосы. К. Рева была одет в коричневую кожаную куртку с капюшоном, синие джинсы, темно-синие туфли с красными полосками, через плечо - небольшая сумка.

Полиция призвала ознакомиться с фотографией мужчины и отозваться каждого, у кого есть информация о его местонахождении, позвонив в полицию по номеру 67086678 или 110!

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