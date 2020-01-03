С нового года пенсии можно унаследовать: как это сделать?

В первые дни года заявления о наследовании пенсионного капитала второго уровня подали 800 человек, сообщила на Латвийском радио директор Государственного агентства социального страхования (VSAA) Инесе Шмитиня.
Возможность подать заявления о наследовании пенсионных накоплений имеют более миллиона человек, сказала она.
Как это работает?
Как сообщалось, с этого года у жителей есть возможность наследования пенсионного капитала второго уровня, если же выбор не сделан, пенсионные накопления в случае смерти владельца перечисляются в специальный пенсионный бюджет.
Люди могут выбирать:
- оставить ли пенсионный капитал в наследство,
- присоединить к пенсионному капиталу другого лица или
- перечислить в специальный бюджет.
Кто может это сделать?
Этот выбор могут сделать люди, еще не получающие пенсий по старости, установив, как будет использован их пенсионный капитал в случае смерти до достижения пенсионного возраста.
Как это сделать?
Чтобы это сделать, можно подать заявку на портале www.latvija.lv.
При необходимости это также можно сделать лично в центрах обслуживания клиентов VSAA или отправить в электронном виде с электронной подписью.
Как было раньше?
Если человек умирал до достижения пенсионного возраста, его накопленный капитал зачислялся в бюджет социального обеспечения и использовался для выплаты пенсий нынешним пенсионерам, включая иждивенцев умершего, которые имеют право на пенсию в случае потери кормильца.
Однако по определению капитал, накопленный во 2-м пенсионном уровне, является собственностью самого человека, и вполне логично, что ему самому решать, как поступить со сбережениями после его смерти.
"Задача VSAA состоит в том, чтобы зарегистрировать этот выбор и, в случае смерти человека, перенаправить накопленные деньги в соответствии с выбором покойного", - ранее изменения пояснила Шмитиня.