С нового года пенсии можно унаследовать: как это сделать?

Возможность подать заявления о наследовании пенсионных накоплений имеют более миллиона человек, сказала она.

Как это работает?

Как сообщалось, с этого года у жителей есть возможность наследования пенсионного капитала второго уровня, если же выбор не сделан, пенсионные накопления в случае смерти владельца перечисляются в специальный пенсионный бюджет.

Люди могут выбирать:

оставить ли пенсионный капитал в наследство,

присоединить к пенсионному капиталу другого лица или

перечислить в специальный бюджет.

Кто может это сделать?

Этот выбор могут сделать люди, еще не получающие пенсий по старости, установив, как будет использован их пенсионный капитал в случае смерти до достижения пенсионного возраста.

Как это сделать?

Чтобы это сделать, можно подать заявку на портале www.latvija.lv.

При необходимости это также можно сделать лично в центрах обслуживания клиентов VSAA или отправить в электронном виде с электронной подписью.

Как было раньше?

Если человек умирал до достижения пенсионного возраста, его накопленный капитал зачислялся в бюджет социального обеспечения и использовался для выплаты пенсий нынешним пенсионерам, включая иждивенцев умершего, которые имеют право на пенсию в случае потери кормильца.

Однако по определению капитал, накопленный во 2-м пенсионном уровне, является собственностью самого человека, и вполне логично, что ему самому решать, как поступить со сбережениями после его смерти.