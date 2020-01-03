Пт, 3.01.2020
Но остается единственный вопрос: почему именно в данной антипольской "вылазке" Путин с таким энтузиазмом "напирал" на тему антисемитизма и Катастрофы? Иван Пауков, комментатор TVNET

Балцерс вернулся на лёд НХЛ. Там его ждал сюрприз!

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Рудольф Балцерс - один из четырёх латвийских хоккеистов, выступающих в НХЛ. Перед началом сезона ситуация у него была непростая - он очень неудачно провёл один из проверочных матчей, получив травму. Однако он всё же смог 2 января вернуться на лёд, где его ждал приятный сюрприз. 

К возвращению Балцерса на лёд подготовились два болельщика из Латвии.

Двое мужчин во время разогрева встретили земляка плакатом с надписью "Rūdolf, dod šaibu!" ("Рудольф, давай шайбу!"), что не оставило хоккеиста равнодушным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Small world 🇱🇻. Go sens Go!

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Отметим, что несмотря на этот эмоциональный момент, матч для "Сенаторз" не выдался - со счётом 3:6 (2:1, 0:4, 1:1) клуб уступил "Флориде Пантерз", таким образом проиграв уже третий раз подряд.

Балцерс провёл на льду 13 минут и 12 секунд (2:02 в численном большинстве), сделал один бросок по воротам противника, и закончил игру с отрицательным коэффициентом полезности -1.

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