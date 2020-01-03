Балцерс вернулся на лёд НХЛ. Там его ждал сюрприз!

Рудольф Балцерс - один из четырёх латвийских хоккеистов, выступающих в НХЛ. Перед началом сезона ситуация у него была непростая - он очень неудачно провёл один из проверочных матчей, получив травму. Однако он всё же смог 2 января вернуться на лёд, где его ждал приятный сюрприз.