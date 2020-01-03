Балцерс вернулся на лёд НХЛ. Там его ждал сюрприз!

Рудольф Балцерс - один из четырёх латвийских хоккеистов, выступающих в НХЛ. Перед началом сезона ситуация у него была непростая - он очень неудачно провёл один из проверочных матчей, получив травму. Однако он всё же смог 2 января вернуться на лёд, где его ждал приятный сюрприз.
К возвращению Балцерса на лёд подготовились два болельщика из Латвии.
Двое мужчин во время разогрева встретили земляка плакатом с надписью "Rūdolf, dod šaibu!" ("Рудольф, давай шайбу!"), что не оставило хоккеиста равнодушным.
A couple of souvenirs. #TkachukPhotobomb pic.twitter.com/Gs3oZVAhTX— Ottawa Senators (@Senators) January 3, 2020
Отметим, что несмотря на этот эмоциональный момент, матч для "Сенаторз" не выдался - со счётом 3:6 (2:1, 0:4, 1:1) клуб уступил "Флориде Пантерз", таким образом проиграв уже третий раз подряд.
Балцерс провёл на льду 13 минут и 12 секунд (2:02 в численном большинстве), сделал один бросок по воротам противника, и закончил игру с отрицательным коэффициентом полезности -1.