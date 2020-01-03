Пт, 3.01.2020
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Под Добеле в канун Нового года совершено жестокое убийство: подозреваемый задержан

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В канун Нового года Госполиция получила вызов от очевидца, по словам которого, в частном доме в Добельском крае был обнаружен труп 74-летнего мужчины с несколькими ранами головы. 

Сотрудники Управления Земгальского региона Госполиции там же на месте происшествия по подозрениям в убийстве задержали знакомого покойного, с которым он в тот вечер совместно распивал алкоголь. В связи со случившимся начат уголовный процесс, к подозреваемому применена мера пресечения - заключение под стражу. 

31 декабря некий мужчина с нарушениями двигательного аппарата отдыхал у себя дома с двумя знакомыми. Троица распивала алкогольные напитки. 

Информация в распоряжении полиции свидетельствует о том, что один из гостей на время уснул, а когда проснулся, увидел, что хозяин квартиры лежит на полу без признаков жизни и с очевидными признаками насилия на теле. В то время второй гость 1968 года рождения спал. Свидетель произошедшего позвонил своей родственнице, которая вызвала медиков и полицию. 

Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть мужчины. У него были констатированы травмы головы, которые, возможно, были нанесены топором.

На место происшествия прибыли сотрудники Добельского участка Госполиции, которые и задержали упомянутого мужчину 1968 года рождения. В момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения - 3,6 промилле.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 20 лет, с пробационным надзором на срок до трех лет.

На данный момент полиция продолжает расследование и выясняет точные обстоятельства и мотивы случившегося.

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