Под Добеле в канун Нового года совершено жестокое убийство: подозреваемый задержан

Сотрудники Управления Земгальского региона Госполиции там же на месте происшествия по подозрениям в убийстве задержали знакомого покойного, с которым он в тот вечер совместно распивал алкоголь. В связи со случившимся начат уголовный процесс, к подозреваемому применена мера пресечения - заключение под стражу.

31 декабря некий мужчина с нарушениями двигательного аппарата отдыхал у себя дома с двумя знакомыми. Троица распивала алкогольные напитки.

Информация в распоряжении полиции свидетельствует о том, что один из гостей на время уснул, а когда проснулся, увидел, что хозяин квартиры лежит на полу без признаков жизни и с очевидными признаками насилия на теле. В то время второй гость 1968 года рождения спал. Свидетель произошедшего позвонил своей родственнице, которая вызвала медиков и полицию.

Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть мужчины. У него были констатированы травмы головы, которые, возможно, были нанесены топором.

На место происшествия прибыли сотрудники Добельского участка Госполиции, которые и задержали упомянутого мужчину 1968 года рождения. В момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения - 3,6 промилле.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 20 лет, с пробационным надзором на срок до трех лет.