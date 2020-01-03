Пт, 3.01.2020
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Французская фигуристка провалила допинг-тест: в ее крови нашли кокаин

Лорин Лекавалье

ФОТО: Reuters / Scanpix

Французская фигуристка Лорин Лекавелье, которая регулярно участвует в чемпионатах Европы, получила положительный результат теста на допинг. В крови спортсменки был обнаружен кокаин, сообщает Eurospor.

В минувшем году Лекавелье заняла пятое место на чемпионате Европы по фигурному катанию. Однако с сентября девушка не участвует в соревнованиях.

По данным французского издания L'Équipe, приближенные к фигуристке источники рассказали, что Лорин провалила допинг-тест на запрещенные вещества.

Из-за этого спортсменка не смогла выступить на чемпионате Франции в конце декабря. Также ее появления не стоит ждать и в отборочных прокатах к чемпионату Европы, которые должны состояться в этом месяце. 

23-летняя Лекавелье выступает за сборную Франции уже шесть лет - с 2014 года.

В 2017 году француженка заняла пятое место на чемпионате Европы.

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