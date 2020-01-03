Французская фигуристка провалила допинг-тест: в ее крови нашли кокаин

Французская фигуристка Лорин Лекавелье, которая регулярно участвует в чемпионатах Европы, получила положительный результат теста на допинг. В крови спортсменки был обнаружен кокаин, сообщает Eurospor.
В минувшем году Лекавелье заняла пятое место на чемпионате Европы по фигурному катанию. Однако с сентября девушка не участвует в соревнованиях.
По данным французского издания L'Équipe, приближенные к фигуристке источники рассказали, что Лорин провалила допинг-тест на запрещенные вещества.
Из-за этого спортсменка не смогла выступить на чемпионате Франции в конце декабря. Также ее появления не стоит ждать и в отборочных прокатах к чемпионату Европы, которые должны состояться в этом месяце.
23-летняя Лекавелье выступает за сборную Франции уже шесть лет - с 2014 года.
В 2017 году француженка заняла пятое место на чемпионате Европы.