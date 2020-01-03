Доходы получающих "минималку" вырастут, но при одном условии

Вместе с повышением дифференцированного необлагаемого минимума в этом году те, кто получает зарплату в размере, например, 500 евро, большую выгоду получат только тогда, если у них нет иждивенцев, сообщает передача Panorāma на Латвийском телевидении (LTV).
В свою очередь работающие с несколькими детьми ощутят большие изменения в кошельках и счетах тогда, когда зарплата превысит примерно 800 евро перед уплатой налогов.
Swedbank в сотрудничестве с Министерством финансов создал калькулятор зарплаты, который позволяет вычислить, для кого из трудоустроенных изменения в налогах будут наиболее благоприятными.
Например, если нет детей, большую выгоду получит работающий с зарплатой в 500 евро перед уплатой налогов. В этом случае на руках останется на 18 евро больше.
Если у работника есть один иждивенец и зарплата составляет 580 евро перед уплатой налогов, на руках останется на 20 евро больше. В свою очередь соразмерную выгоду получит и трудоустроенный человек с зарплатой в 770 евро, у которого есть двое детей. Однако если у работника трое детей, чистая зарплата увеличится на 20 евро только в том случае, если зарплата до уплаты налогов составляет около 960 евро.
Для того, чтобы выгода от этого была больше, эксперты предлагают разделить иждивенцев между родителями.
Стоит добавить, что вместе с увеличением государственного пособия соцобеспечения для людей с инвалидностью до 80 евро, будет повышена и база для расчета минимальной пенсии по старости. Министерство подчеркивает, что увеличит доходы бедных жителей, увеличение этих пособий будет приоритетом и в следующем году.