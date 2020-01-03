"Повар в душе": Twitter в восторге от кулинарных знаний виртуального ассистента Тома

На сайте Службы государственных доходов (СГД) в тестовом режиме начал работу виртуальный ассистент Том. Пользователи Twitter заметили, что виртуальный помощник обладает хорошими знаниями кулинарии.
Один из пользователей хотел выяснить, как Том отреагирует, если в окошке чата написать слово "макароны". Выяснилось, что ассистент достаточно компетентен в этом вопросе. Том подробно расписал, что необходимо для приготовления соуса болоньезе.
"Кажется, Том в душе - повар", - написал Марис Данне.
Izrādās, ka @vid_gov Toms sirdī ir pavārs. :) pic.twitter.com/Q44ntuEOTM— Māris Danne (@MarisDanne) 2 января 2020 г.
"Не знаю, на что он обучен, но разносторонний парень! Я только надеюсь, что эти разговоры не используются для обучения. Иначе все сейчас начнут макаронить и алгоритм решит, что рецепты - очень хороший вариант ответа", - отметила Инесе.
Es tikai ceru, ka šīs sarunas netiek izmantotas apmācībai. 🤔 Citādi tagad visi ies makaronēt un algoritms nolems, ka receptes ir ļoti labs atbilžu variants.— Inese Polaka (@InesePolaka) 3 января 2020 г.
"Ну пора открывать ресторан: Tomfield (вероятно, отсылка к закрытому СГД Kinfield - прим.ред.)", - написал Арманд.
Nu... jāvar restoràns: tomfield!— Armands (@armis22) 3 января 2020 г.
Глава Rietumu radio Дзинтарс Хмиелевскис предложил попробовать задать Тому вопрос о чем-то более важном, чем макароны.
"Можно попробовать спросить у Тома, этично ли принадлежащему государству предприятию избегать уплаты налогов? Опыт с Samsung Bixby свидетельствует о том, что искусственный интеллект еще не научился участвовать в экзистенциальных разговорах о смысле жизни", - подчеркнул он.
Tātad, varētu mēģināt pavaicāt Tomam, "vai valstij piederošam uzņēmumam ir ētiski izvairīties no nodokļu nomaksas" 🙂— Dzintars Hmieļevskis (@Dzintarsh) 3 января 2020 г.
Pieredze ar "Samsung Bixby" gan liecina, ka mākslīgais intelekts vēl nav iemācījies iesaistīties eksistenciālās sarunās par dzīves jēgu.