"Повар в душе": Twitter в восторге от кулинарных знаний виртуального ассистента Тома

Один из пользователей хотел выяснить, как Том отреагирует, если в окошке чата написать слово "макароны". Выяснилось, что ассистент достаточно компетентен в этом вопросе. Том подробно расписал, что необходимо для приготовления соуса болоньезе.



"Кажется, Том в душе - повар", - написал Марис Данне.

"Не знаю, на что он обучен, но разносторонний парень! Я только надеюсь, что эти разговоры не используются для обучения. Иначе все сейчас начнут макаронить и алгоритм решит, что рецепты - очень хороший вариант ответа", - отметила Инесе.

Es tikai ceru, ka šīs sarunas netiek izmantotas apmācībai. 🤔 Citādi tagad visi ies makaronēt un algoritms nolems, ka receptes ir ļoti labs atbilžu variants. — Inese Polaka (@InesePolaka) 3 января 2020 г.

"Ну пора открывать ресторан: Tomfield (вероятно, отсылка к закрытому СГД Kinfield - прим.ред.)", - написал Арманд.

Nu... jāvar restoràns: tomfield! — Armands (@armis22) 3 января 2020 г.

Глава Rietumu radio Дзинтарс Хмиелевскис предложил попробовать задать Тому вопрос о чем-то более важном, чем макароны.

"Можно попробовать спросить у Тома, этично ли принадлежащему государству предприятию избегать уплаты налогов? Опыт с Samsung Bixby свидетельствует о том, что искусственный интеллект еще не научился участвовать в экзистенциальных разговорах о смысле жизни", - подчеркнул он.