Пт, 3.01.2020
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"Повар в душе": Twitter в восторге от кулинарных знаний виртуального ассистента Тома

ФОТО: twitter.com

На сайте Службы государственных доходов (СГД) в тестовом режиме начал работу виртуальный ассистент Том. Пользователи Twitter заметили, что виртуальный помощник обладает хорошими знаниями кулинарии. 

Один из пользователей хотел выяснить, как Том отреагирует, если в окошке чата написать слово "макароны". Выяснилось, что ассистент достаточно компетентен в этом вопросе. Том подробно расписал, что необходимо для приготовления соуса болоньезе.

"Кажется, Том в душе - повар", - написал Марис Данне.

"Не знаю, на что он обучен, но разносторонний парень! Я только надеюсь, что эти разговоры не используются для обучения. Иначе все сейчас начнут макаронить и алгоритм решит, что рецепты - очень хороший вариант ответа", - отметила Инесе.

"Ну пора открывать ресторан: Tomfield (вероятно, отсылка к закрытому СГД Kinfield - прим.ред.)", - написал Арманд.

Глава Rietumu radio Дзинтарс Хмиелевскис предложил попробовать задать Тому вопрос о чем-то более важном, чем макароны.

"Можно попробовать спросить у Тома, этично ли принадлежащему государству предприятию избегать уплаты налогов? Опыт с Samsung Bixby свидетельствует о том, что искусственный интеллект еще не научился участвовать в экзистенциальных разговорах о смысле жизни", - подчеркнул он.

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