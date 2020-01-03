"Черная точка" Латвии: водителей призывают к осторожности на Елгавском шоссе

В четверг, 2 января, на этом перекрестке вновь произошла тяжелая авария - легковая автомашина Audi A3 столкнулась с грузовиком DAF. С места происшествия были госпитализированы два человека, сообщает Госполиция.

В Службе неотложной медицинской помощи краевой думе сообщили, что в больницу доставлены две женщины в тяжелом, но стабильном состоянии - с переломами костей и травмами головы.

Этот участок дороги уже долгое время считается опасным, его называют "черной точкой" на карте автодорог Latvijas valsts ceļi.

"Черной точкой" считается место, где на протяжении одного километра в течение трех лет произошло по крайней мере восемь ДТП или погибли по крайней мере три человека. Перекресток считается опасным, если аварии происходят на расстоянии 150 м в каждую сторону.