"Черная точка" Латвии: водителей призывают к осторожности на Елгавском шоссе

После тяжелой аварии водителей просят быть особо внимательными на пересечении Елгавского шоссе (A8) и дороги на Бранкас, сообщила агентству LETA представитель самоуправления Озолниеки Мадара Абелтиня.
В четверг, 2 января, на этом перекрестке вновь произошла тяжелая авария - легковая автомашина Audi A3 столкнулась с грузовиком DAF. С места происшествия были госпитализированы два человека, сообщает Госполиция.
В Службе неотложной медицинской помощи краевой думе сообщили, что в больницу доставлены две женщины в тяжелом, но стабильном состоянии - с переломами костей и травмами головы.
Этот участок дороги уже долгое время считается опасным, его называют "черной точкой" на карте автодорог Latvijas valsts ceļi.
"Черной точкой" считается место, где на протяжении одного километра в течение трех лет произошло по крайней мере восемь ДТП или погибли по крайней мере три человека. Перекресток считается опасным, если аварии происходят на расстоянии 150 м в каждую сторону.
В прошлом месяце Озолниекская краевая дума договорилась с LVC о строительстве ротационного кольца на опасном перекрестке. В этом году планируется объявить конкурс на проектирование, а работы могут начаться в следующем году.