Этого от США не ожидали. Убийство иранского генерала: обоснование и дальнейший сценарий

В связи с распоряжением президента США Дональда Трампа был убит один из самых влиятельных людей в политике Ирана - генерал Касем Сулеймани. Латвийские политологи объяснили порталу TVNET причины, по которым этот шаг является нарушением прежней внешнеполитической позиции США и какие у него могут быть последствия.

Почему США напали?

"Со времен войны в Ираке США и Иран все время воюют на иракской территории", - указал политолог Мартиньш Хиршс.

Когда в 2014 году в Ираке распространилось влияние боевиков "Исламского государства", правительство страны не приглашало американцев обратно до тех пор, пока "Исламское государство" почти вошло в Багдад. В этом частично можно винить политическое и религиозное влияние Ирана в регионе.

Также стоит учитывать, что были случаи, когда США особо не реагировали на такие выходки Ирана как, например, захват кораблей в Персидском заливе. На нападение на принадлежащий Саудовской Аравии нефтяной завод США ответили санкциями. Это был слабый ответ.

Сложно сказать, почему Трамп решил ответить именно сейчас и настолько радикально, указал Хиршс.

"Это серьезный шаг, поскольку генерал бы не просто генералом, он был очень близок к верховному духовному лидеру и, возможно, был наследником его власти. Он был одним из ключевых людей в Иране", - пояснил политолог.

Должность Сулеймани включала в себя также активное участие в формировании внешней политики Ирана по отношению к странам региона.

Чрезвычайно необычный шаг

Нападение является очень необычным потому, что современные США не совершают целенаправленных убийств лидеров стран-соперников, подчеркнул Хиршс. Этот случай отличается от ликвидации Осамы Бин Ладена, поскольку его личность и террористические идеи не поддерживала ни одна страна.

Исследователь Центра безопасности и стратегических исследований Том Ростокс указал, что смерть Сулеймани не поменяет расстановку сил в регионе, а также Иран слишком слаб, чтобы позволить себе прямую военную конфронтацию с США и другими игроками в регионе, например, с Саудовской Аравией.

"Каким бы ни был выбор Ирана, он будет сделан так, чтобы ситуация не накалилась до открытых военных действий", - заявил Ростокс.

Вряд ли ответ Ирана можно ждать в ближайшие дни, поскольку в стране объявлен траур.

Однако Ростокс указал, что Сулеймани управлял внешней политикой Сирии, Ливана и Ирака, поддерживая тесные отношения с имеющими поддержку Ирана силами, которые действуют в этих государствах. Это значит, что эти силы могли бы очень быстро организоваться против интересов США в своих странах, даже если бы Иран пытался остановить эти действия.

Галерея: Убийство Сулеймани

Нельзя исключать риск, что убийство Сулеймани может послужить радикализированным индивидам в Соединенных Штатах причиной для организации теракта.

В долгосрочной перспективе возможны различные типы иранского ответа, такие как нападения на интересы США в одной из соседних государств Ирана или нарушение движения нефтяных танкеров в Ормузском проливе, сказал Ростокс. Нельзя исключать, что Иран может действовать против на одного из своих союзников на Ближнем Востоке, например, Саудовской Аравии, что Иран дела ранее.

Отношения с союзниками

Утвержденное Трампом нападение заслужило свое осуждение от Ирана и других стран региона, однако пока от союзников в Европе почти ничего не слышно. Демократы остро раскритиковали этот шаг, политический соперник Трампа Джо Байден охарактеризовал его словами "динамит в пороховой бочке".

По словам Хиршса, реакцию союзников США трудно предсказать. Поскольку Иран не является одной из самых привилегированных стран в мире, он вряд ли получит много защиты. С другой стороны, возражение, вероятно, будет выдвинуто самим шагом целенаправленного убийства, которое в последние десятилетия не рассматривалось как приемлемый инструмент для взаимных отношений.

"Для европейцев это неприемлемый прецедент", - заявил Хиршс.

На вопрос о том, могла бы выходка США разозлить остальных членов НАТО, Хиршс ответил отрицательно. Он это обосновал тем, что Ирак находится в сфере интересов США, а не НАТО.

Другой рассказ - внутренняя политика США. Ростокс указал, что республиканцы решение оценивают достаточно хорошо, поскольку "на руках Сулеймани фактически была кровь американцев".

"Демократы из-за понятных причин критикуют Трампа, но на это нужно смотреть в долгосрочной перспективе. Если критики Трампа смогут связать убийство Сулеймани с какими-то неприятными для внешней политики США последствиями, это будет сделано в предвыборное время", - подчеркнул он.