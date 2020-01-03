Пт, 3.01.2020
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Латвийские бобслеисты "испортили праздник немцам", завоевав медаль на этапе Кубка мира

Латвийские бобслеисты

ФОТО: Viesturs Lācis/bobslejs.lv

Латвийские бобслеисты под управлением пилота Оскара Киберманиса завоевали третье место в четвёрках на этапе Кубка мира в немецком Винтенберге.

В первом заезде экипаж-четвёрка под управлением Киберманиса занял четвёртое место, пропустив вперёд три немецкие четвёрки.

Во втором заезде латвийские бобслеисты хорошо справились со второй половиной трассы и показали второй результат, опередив в итоге немецкую четвёрку под управлением Йоханнеса Лохнера.

Победу на этапе Кубка мира одержал немецкий экипаж под управлением Франческо Фридриха, а серебро досталось четвёрке Нико Вальтера.

Первые два этапа Кубка мира текущего сезона состоялись в Лейк-Плэсиде, где экипаж Киберманиса ни разу не смог подняться выше четвёртого места.

ФОТО: Скриншот с IBSF

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