В Париже мужчина с ножом напал на прохожих: есть пострадавшие

Мужчина напал на нескольких человек в парке Вильжюиф, который расположен на юге от Парижа. Полиция нейтрализовала злоумышленника, сообщил Департамент полиции Парижа.

Информированные о ходе расследования источники сообщили AFP, что один из пострадавших позже скончался.

Полиция застрелила мужчину в соседнем пригороде, информации о его мотивах пока нет.

От нападения пострадали как минимум еще два человека, один из которых тяжело ранен.