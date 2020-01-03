Пт, 3.01.2020
Но остается единственный вопрос: почему именно в данной антипольской "вылазке" Путин с таким энтузиазмом "напирал" на тему антисемитизма и Катастрофы? Иван Пауков, комментатор TVNET

В Париже мужчина с ножом напал на прохожих: есть пострадавшие

ФОТО: AP/Scanpix

В пятницу, 3 января, полиция Парижа в одном из пригородных парков французской столицы застрелила мужчину, который с ножом напал на прохожих. По крайней мере один человек зарезан, а еще двое ранены, сообщает местная полиция и информированные о ходе расследования источники. 

Мужчина напал на нескольких человек в парке Вильжюиф, который расположен на юге от Парижа. Полиция нейтрализовала злоумышленника, сообщил Департамент полиции Парижа.

Информированные о ходе расследования источники сообщили AFP, что один из пострадавших позже скончался.

Полиция застрелила мужчину в соседнем пригороде, информации о его мотивах пока нет.

От нападения пострадали как минимум еще два человека, один из которых тяжело ранен.

С 2015 года Франция пережила ряд нападений исламских экстремистов, в которых в целом погибло более 250 человек. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ