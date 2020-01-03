В Париже мужчина с ножом напал на прохожих: есть пострадавшие

В пятницу, 3 января, полиция Парижа в одном из пригородных парков французской столицы застрелила мужчину, который с ножом напал на прохожих. По крайней мере один человек зарезан, а еще двое ранены, сообщает местная полиция и информированные о ходе расследования источники.
Мужчина напал на нескольких человек в парке Вильжюиф, который расположен на юге от Парижа. Полиция нейтрализовала злоумышленника, сообщил Департамент полиции Парижа.
Информированные о ходе расследования источники сообщили AFP, что один из пострадавших позже скончался.
Полиция застрелила мужчину в соседнем пригороде, информации о его мотивах пока нет.
От нападения пострадали как минимум еще два человека, один из которых тяжело ранен.
С 2015 года Франция пережила ряд нападений исламских экстремистов, в которых в целом погибло более 250 человек.