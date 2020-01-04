Сб, 4.01.2020
Эти чувства сложно описать. Ты больше не можешь концентрироваться - думаешь только о том, что утонешь, не успеешь надеть костюм, не успеешь вовремя покинуть корабль. Янис, рыбак

Врачи назвали главный симптом практически всех типов рака

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Медики назвали один общий тревожный симптом, который может сигнализировать о наличии у человека какого-либо онкологического заболевания, пишет "Московский комсомолец".

Речь идет о хронической усталости, от которой человеку не удается избавиться, даже если он много спит и достаточно отдыхает. Как сообщает издание, если постоянное утомление не проходит долгое время, а любая физическая нагрузка превращается в непосильное испытание, стоит обратиться к врачу.

Особенно должно настораживать, если человек с утра чувствует себя бодрым, а потом вдруг словно сдувается.

Медики напомнили еще об одном важном симптоме, на который следует обратить  внимание - это внезапное похудение.

Специалисты и раньше предупреждали о том, что,

если вы не меняли рацион и при этом стали резко терять вес, надо немедленно  обратиться в клинику и сдать анализы.

"Важно исключить страшную болезнь, а если уж она настигла - вовремя приступить к лечению, ведь от этого зачастую зависит его эффективность", - резюмировал эксперт.

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