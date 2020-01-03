Президент Украины опубликовал декларацию о доходах

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский задекларировал более 210 тысяч долларов дохода от студии "Квартал 95". Декларация украинского лидера была опубликована на сайте Национального агентства Украины по противодействию коррупции 3 января, сообщает Lenta.ru.
В декларации указано, что Зеленский в конце 2019 года удостоился роялти в размере 4,8 млн гривен (181 655 евро) от киностудии. Также он получил 104 000 гривен (3935 евро) в компенсациях за использование бренда.
В 2018 году Зеленский задекларировал доходы в размере 9,7 млн гривен (367096 евро). Около половины этих средств было заработано им на студии "Квартал 95".
13 августа появилась информация о том, что Зеленский выполнил свое предвыборное обещание и полностью перестал заниматься бизнесом. Все акции в различных компаниях он передал соратникам и партнерам.