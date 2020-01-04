Пик звездопада Квадрантиды: загадываем желания с 3 на 4 января 2020 года

В начале января нас ожидает первое из красивейших астрономических явлений года - метеорный поток Квадрантиды. У этого звездопада особая энергетика, поэтому желания, загаданные в ночь с 3 на 4 января, имеют все шансы сбыться.
Традиция загадывать желание на падающую звезду существует с древних времен. Современные астрологи считают, что этот обычай оправдан: звездопады дают нашим желаниям особый энергетический импульс, который способствует реализации мечты.
Учитывая, что Квадрантиды - это первый звездопад в 2020 году, который к тому же выпадает на период новогодних праздников, его энергетика будет особенно мощной.
Как же именно звездопад повлияет на нас, и как поспособствовать исполнению своей мечты?
Особенности метеорного потока Квадрантиды
Метеорный поток, открытый еще в начале XIX века и названный в честь созвездия Стенного Квадранта, наблюдается ежегодно с конца декабря и до православного Рождества. В 2020 году пик звездопада приходится на ночь с 3 на 4 января.
В это время мы сможем наблюдать до двухсот метеоров в час. Лучший период для того, чтобы полюбоваться на звездопад, - с 23.00 и до восхода Солнца.
Название "Квадрантиды" - дань истории звездопада, поскольку в современном мире созвездие Стенного Квадранта не учитывается учеными и астрологами. Сейчас радиантом метеорного потока принято считать созвездие Волопаса. Источником ярких метеоров является пояс астероидов между Марсом и Юпитером, что во многом объясняет особую энергетику Квадрантид.
Галерея: Звездопад над Латвией
Марс считается покровителем смелых и волевых людей, он отвечает за способность преодолевать трудности, достигать целей, отстаивать свое мнение. Юпитер - символ мудрости и интеллекта, он покровительствует обучению, помогает определиться с целями и желаниями, найти правильный путь, наладить нужные социальные связи. Таким образом,
в пик звездопада Квадрантиды лучше всего загадывать желания, связанные именно с этими сферами - они получат энергетическую поддержку и увенчаются успехом в 2020 году.
Как загадать желание в ночь с 3 на 4 января
Перед тем как загадать желание, необходимо правильно настроиться. В течение дня старайтесь как можно чаще думать о своей мечте, визуализировать ее. Полезно будет записать желание на бумаге, чтобы конкретизировать свои мысли.
Можно найти фотографии того, что вы хотите получить, или абстрактные изображения, которые у вас ассоциируются с тем, к чему вы стремитесь.
Все это поможет активировать созидательное мышление, и ваша мечта получит больше шансов на реализацию.
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Разумеется, загадывать желание лучше всего на падающую звезду. Для этого необходимо выбрать подходящее для наблюдения за ночным небом место и успеть произнести заветные слова в тот краткий миг, когда на небе мелькнет яркая вспышка. Однако это сопряжено с определенными сложностями:
городская иллюминация зачастую не позволяет увидеть звезды, и далеко не у всех есть возможность отправиться за город, чтобы полюбоваться на звездопад, да и погода может подвести.
- Астрологи успокаивают: сила звездопада будет эффективной вне зависимости от того, виден он или нет. Поэтому загадать желание в ночь с 3 на 4 января можно даже в домашних условиях.
Не забывайте о том, что желание не должно затрагивать других людей и тем более - нести кому-то вред. Хорошие желания Вселенная обязательно услышит, а вот недобрые помыслы могут обернуться против того, кто пожелал другим зла.