Пик звездопада Квадрантиды: загадываем желания в ночь с 3 на 4 января 2020 года

Традиция загадывать желание на падающую звезду существует с древних времен. Современные астрологи считают, что этот обычай оправдан: звездопады дают нашим желаниям особый энергетический импульс, который способствует реализации мечты.

Учитывая, что Квадрантиды - это первый звездопад в 2020 году, который к тому же выпадает на период новогодних праздников, его энергетика будет особенно мощной.

Как же именно звездопад повлияет на нас, и как поспособствовать исполнению своей мечты?

Особенности метеорного потока Квадрантиды

Метеорный поток, открытый еще в начале XIX века и названный в честь созвездия Стенного Квадранта, наблюдается ежегодно с конца декабря и до православного Рождества. В 2020 году пик звездопада приходится на ночь с 3 на 4 января.

В это время мы сможем наблюдать до двухсот метеоров в час. Лучший период для того, чтобы полюбоваться на звездопад, - с 23.00 и до восхода Солнца.

Название "Квадрантиды" - дань истории звездопада, поскольку в современном мире созвездие Стенного Квадранта не учитывается учеными и астрологами. Сейчас радиантом метеорного потока принято считать созвездие Волопаса. Источником ярких метеоров является пояс астероидов между Марсом и Юпитером, что во многом объясняет особую энергетику Квадрантид.

Галерея: Звездопад над Латвией

Марс считается покровителем смелых и волевых людей, он отвечает за способность преодолевать трудности, достигать целей, отстаивать свое мнение. Юпитер - символ мудрости и интеллекта, он покровительствует обучению, помогает определиться с целями и желаниями, найти правильный путь, наладить нужные социальные связи. Таким образом,

в пик звездопада Квадрантиды лучше всего загадывать желания, связанные именно с этими сферами - они получат энергетическую поддержку и увенчаются успехом в 2020 году.

Как загадать желание в ночь с 3 на 4 января

Перед тем как загадать желание, необходимо правильно настроиться. В течение дня старайтесь как можно чаще думать о своей мечте, визуализировать ее. Полезно будет записать желание на бумаге, чтобы конкретизировать свои мысли.

Можно найти фотографии того, что вы хотите получить, или абстрактные изображения, которые у вас ассоциируются с тем, к чему вы стремитесь.

Все это поможет активировать созидательное мышление, и ваша мечта получит больше шансов на реализацию.

Галерея: В небе над Европой наблюдается поток метеоров

Разумеется, загадывать желание лучше всего на падающую звезду. Для этого необходимо выбрать подходящее для наблюдения за ночным небом место и успеть произнести заветные слова в тот краткий миг, когда на небе мелькнет яркая вспышка. Однако это сопряжено с определенными сложностями:

городская иллюминация зачастую не позволяет увидеть звезды, и далеко не у всех есть возможность отправиться за город, чтобы полюбоваться на звездопад, да и погода может подвести.

Астрологи успокаивают: сила звездопада будет эффективной вне зависимости от того, виден он или нет. Поэтому загадать желание в ночь с 3 на 4 января можно даже в домашних условиях.