У Фёдора Смолова, похоже, роман с внучкой Ельцина. Ей 17 лет

Уже некоторое время российские СМИ обращали внимание на то, что нападающий "Локомотива" часто появляется в компании Маши - вместе они были замечены в театре, на светских мероприятиях.

Также девушка комментировала фотографии Смолова в социальной сети Instagram, а он всегда отвечал на её сообщения.

В пятницу, 3 января, 29-летний Смолов поделился первой совместной фотографией с 17-летней Марией. Фото сделано во время совместного отдыха на острове Сен-Барт. На этом фото девушка нежно приобнимает его.

Чуть позднее в сторис Смолова появилась ещё одна общая фотография - на этот раз в более крепких объятиях Марии.

ФОТО: instagram.com/smolovfedor_10/

Что известно о Марии Юмашевой?

Мария Юмашева - внучка Бориса Ельцина, дочь экс-главы администрации президента России Валентина Юмашева и экс-советника президента Татьяны Юмашевой. Татьяна – младшая дочь Бориса Ельцина.

Мария родилась 14 апреля 2002 года - несложно посчитать, что весной этого года ей исполнится 18.

Девушка закрыла свой Instagram от тех, кто на неё не подписан, однако её фотографиями время от времени делится старший брат Борис Ельцин, названный в честь своего знаменитого деда.