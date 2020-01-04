Улицу Тербатас закрыли для автомобильного движения. Смотрите, что там происходит

Это новый проект Рижской думы - в первую субботу каждого месяца отдавать одну из центральных улиц в распоряжение пешеходов, велосипедистов и предпринимателей.

Коммерсанты, согласовав свою идею с думой, имеют возможность разместить на перекрытой улице торговые точки, где будут продаваться, например, напитки.

Самоуправление подчеркивает, что авторы идеи - Общество развития центра Риги и общество Pilsēta cilvēkiem ("Город для людей") - выслушают предложения жителей, которые будут приняты во внимание в дальнейшем.

Важно!

С 10 до 20 часов движение перекрыто на участке ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Стабу; участке ул. Дзирнаву от ул. Кр. Барона до ул. Тербатас, на участке ул. Акас от ул. Гертрудес до ул. Тербатас, перекрестке улиц Гертрудес и Тербатас, перекрестке улиц Блауманя и Тербатас, перекрестке улиц Дзирнаву и Тербатас.

Кроме того, движение ограничено на перекрестке улиц Лачплеша и Тербатас (нельзя повернуть на ул. Тербатас), и организовано двустороннее движение на участке ул. Дзирнаву от ул. Тербатас до ул. Бривибас, и на ул. Мартас.

На участках улиц Тербатас, Дзирнаву, Акас, Блауманя и Мартас также закрыты автостоянки, а 1-й троллейбус по улице Тербатас передвигается со скоростью до 10 км в час.