Последний шанс в НХЛ: в США смеются над новым контрактом Ковальчука

Напомним, в декабре прошлого года россиянин прошёл процедуру драфта отказов и стал неограниченно свободным агентом.

Последним клубом российского форварда был "Лос-Анджелес", за который он выступал с сезона-2018/19. За него он провёл 81 матч и набрал 43 очка (19+24).

Новое двустороннее соглашение Ковальчука с канадцами рассчитано до конца сезона. Согласно условиям контракта, российский хоккеист может выступать за "Монреаль" и за фарм-клуб команды в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Зарплата форварда в НХЛ составит 700 тысяч долларов, а в АХЛ - 70 тысяч долларов.

По меркам НХЛ - это "почти бесплатно".

Отметим, что "Монреаль" занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 42 очка в 41 матче. По прогнозам экспертов, шансы "Монреаля" попасть в плей-офф равны примерно 11%.

Что говорят об этом соглашении эксперты?

"Ковальчук знает, что это его последний шанс. Я никогда не слышал ничего плохого о Кови. Нам терять нечего. Посмотрим, где он находится, в какой он форме и что он может продемонстрировать", - приводит слова генерального менеджера "Монреаля" Марка Бержевена "Чемпионат".

""Монреаль" брал тем, что очень быстро и очень много бегал, здесь для Кови надо создавать особые условия – а берут его явно не ради роли примы-балерины, а просто от безысходности в качестве почти бесплатного варианта.

Пока это всё напоминает последнюю перевалочную станцию перед КХЛ или завершением карьеры", - пишет Родион Власов на Sports.ru.

"Ни один клуб с настоящим скаутским отделом никогда не пригласит Ковальчука — он не может двигаться и не хочет двигаться. Его бросок, который раньше был смертельным, больше не хорош", - ссылаясь на слова профессионального скаута, написал обозреватель Sportsnet Эрик Энгелс.

"Есть вопросы в том, сколько бензина у него осталось в баке. Понятно, что Илья, заработавший за карьеру около $ 68 млн, в "Монреале" не из-за денег…

Будет интересно посмотреть, как Клод Жюльен (тренер "Монреаля" - Прим.ред.) сможет использовать Ковальчука", - отметил Стю Коуэн из Montreal Gazette.

"Поскольку Ковальчук будет играть практически бесплатно, то это отвечает на главный вопрос о мотивации Ильи: он должен доказать, что всё ещё может играть на уровне НХЛ", - заявил известный журналист Эрик Духачек из The Athletic.