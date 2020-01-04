Последний шанс в НХЛ: в США смеются над новым контрактом Ковальчука

Российский хоккеист Илья Ковальчук подписал контракт с канадским "Монреалем". Кто-то называет это последним шансом 36-летнего нападающего в НХЛ, кто-то откровенно смеётся.
Напомним, в декабре прошлого года россиянин прошёл процедуру драфта отказов и стал неограниченно свободным агентом.
Последним клубом российского форварда был "Лос-Анджелес", за который он выступал с сезона-2018/19. За него он провёл 81 матч и набрал 43 очка (19+24).
Новое двустороннее соглашение Ковальчука с канадцами рассчитано до конца сезона. Согласно условиям контракта, российский хоккеист может выступать за "Монреаль" и за фарм-клуб команды в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Зарплата форварда в НХЛ составит 700 тысяч долларов, а в АХЛ - 70 тысяч долларов.
По меркам НХЛ - это "почти бесплатно".
Отметим, что "Монреаль" занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 42 очка в 41 матче. По прогнозам экспертов, шансы "Монреаля" попасть в плей-офф равны примерно 11%.
Что говорят об этом соглашении эксперты?
"Ковальчук знает, что это его последний шанс. Я никогда не слышал ничего плохого о Кови. Нам терять нечего. Посмотрим, где он находится, в какой он форме и что он может продемонстрировать", - приводит слова генерального менеджера "Монреаля" Марка Бержевена "Чемпионат".
""Монреаль" брал тем, что очень быстро и очень много бегал, здесь для Кови надо создавать особые условия – а берут его явно не ради роли примы-балерины, а просто от безысходности в качестве почти бесплатного варианта.
Пока это всё напоминает последнюю перевалочную станцию перед КХЛ или завершением карьеры", - пишет Родион Власов на Sports.ru.
"Ни один клуб с настоящим скаутским отделом никогда не пригласит Ковальчука — он не может двигаться и не хочет двигаться. Его бросок, который раньше был смертельным, больше не хорош", - ссылаясь на слова профессионального скаута, написал обозреватель Sportsnet Эрик Энгелс.
"Есть вопросы в том, сколько бензина у него осталось в баке. Понятно, что Илья, заработавший за карьеру около $ 68 млн, в "Монреале" не из-за денег…
Будет интересно посмотреть, как Клод Жюльен (тренер "Монреаля" - Прим.ред.) сможет использовать Ковальчука", - отметил Стю Коуэн из Montreal Gazette.
"Поскольку Ковальчук будет играть практически бесплатно, то это отвечает на главный вопрос о мотивации Ильи: он должен доказать, что всё ещё может играть на уровне НХЛ", - заявил известный журналист Эрик Духачек из The Athletic.
Кто-то уже успел откровенно съязвить о том, что "Ковальчук должен стать хорошим импульсом для "Лаваль Рокет" в борьбе за Кубок Колдера" (главный приз АХЛ - Прим.ред.), намекая, что в "Монреале" Илья не задержится.