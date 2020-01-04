"Смерть Америке!": в Багдаде в последний путь проводили убитого Сулеймани

К траурному шествию присоединились тысячи человек. Многие были одеты в белое, они несли флаги Ирака и военизированных формирований, лояльных Сулеймани, пишет Deutsche Welle.

Шествие сопровождали автомобили сотрудников иракской милиции. Церемонию прощания посетил и исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди, добавляет издание.

Толпа скандировала "Смерть Америке!", отмечает BBC.

Известно, что тела и останки погибших членов группировки "Аль-Хашд аш-Шаби" будут захоронены, а солдатов Корпуса стражей исламской революции - доставлены в Иран, который объявил трехдневный траур по Сулеймани.

В социальных сетях обратили внимание на то, что генерала в последний путь отправили на машине американской марки Chevrolet крупнейшего автоконцерна США - General Motors.

Как сообщалось ранее, Сулеймани, аль-Мухандис и еще восемь человек, которые их сопровождали, были убиты 3 января недалеко от Багдада в результате ракетного удара США.

Пентагон подтвердил, что убийство Сулеймани было предпринято по приказу президента США Дональда Трампа.

Накануне похорон в Тегеране состоялись масштабные акции протеста. Протесты также докатились до Пакистана: шииты жгли американский и израильский флаги.