"Смерть Америке!": в Багдаде в последний путь проводили убитого Сулеймани

В субботу, 4 января, в шиитском районе Багдада прошла траурная процессия - ее участники прощались с лидером проиранских шиитских группировок в Ираке Али Махди аль-Мухандисом и генералом Касемом Сулеймани.
К траурному шествию присоединились тысячи человек. Многие были одеты в белое, они несли флаги Ирака и военизированных формирований, лояльных Сулеймани, пишет Deutsche Welle.
Шествие сопровождали автомобили сотрудников иракской милиции. Церемонию прощания посетил и исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди, добавляет издание.
Толпа скандировала "Смерть Америке!", отмечает BBC.
Известно, что тела и останки погибших членов группировки "Аль-Хашд аш-Шаби" будут захоронены, а солдатов Корпуса стражей исламской революции - доставлены в Иран, который объявил трехдневный траур по Сулеймани.
В социальных сетях обратили внимание на то, что генерала в последний путь отправили на машине американской марки Chevrolet крупнейшего автоконцерна США - General Motors.
Как сообщалось ранее, Сулеймани, аль-Мухандис и еще восемь человек, которые их сопровождали, были убиты 3 января недалеко от Багдада в результате ракетного удара США.
Пентагон подтвердил, что убийство Сулеймани было предпринято по приказу президента США Дональда Трампа.
Накануне похорон в Тегеране состоялись масштабные акции протеста. Протесты также докатились до Пакистана: шииты жгли американский и израильский флаги.
Галерея: Протесты после убийства Сулеймани