Электричество в Кенгарагсе восстановили

Как сообщалось ранее, после 14:00 пропало электроснабжение как в жилых домах, так и в магазинах в районе улиц Вишкю и Локомотивес.

Пресс-секретарь АО Sadales tīkls Татьяна Смирнова заверила LETA, что клиенты получили информацию о проблемах с электроснабжением в этом районе, а специалисты тут же отправились на место происшествия, чтобы выяснить возможные причины отключения электроэнергии.

В течение неполного часа проблема была решена. Однако все еще не ясно, что ее вызвало.