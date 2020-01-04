Электричество в Кенгарагсе восстановили

В субботу, 4 января, ряд зданий в Кенгарагсе остались без электричества, сообщили LETA очевидцы. По информации Sadales tīkls, оно было восстановлено за неполный час.
Как сообщалось ранее, после 14:00 пропало электроснабжение как в жилых домах, так и в магазинах в районе улиц Вишкю и Локомотивес.
Пресс-секретарь АО Sadales tīkls Татьяна Смирнова заверила LETA, что клиенты получили информацию о проблемах с электроснабжением в этом районе, а специалисты тут же отправились на место происшествия, чтобы выяснить возможные причины отключения электроэнергии.
В течение неполного часа проблема была решена. Однако все еще не ясно, что ее вызвало.
Пока что известно лишь то, что неисправность произошла в электросети с напряжением 10 кВ, из-за чего с 14:18 до 15:09 без электроснабжения остались 895 клиентов.