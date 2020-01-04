В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-клубов более €2000. Они не дали ему там перезимовать

Находчивый бездомный житель Москвы придумал перезимовать в спортивных клубах сети столичных фитнес-центров Parislife.

Дело было так: в конце декабря 2017 года он приобрел круглосуточную безлимитную годовую карту в московском фитнес-центре Parislife, заплатив 11,1 тысяч рублей (около €160). Помимо этого он арендовал там шкафчик, куда сложил свои вещи.

По словам бездомного, между ним и владельцами сети была устная договоренность о том, что занятия должны были проходить "ночью в пустующих залах, чтобы не привлекать внимание нетолерантных клиентов".

Но план не был идеальным - в течение полугода не прекращались стычки и ссоры с другими посетителями, а также администрацией фитнес-клуба.

Сначала клуб ограничил время посещения бездомного с круглосуточного до "с 00.00 до 7.00", а в июне 2018 года и вовсе аннулировал его карту, сославшись на нарушение правил посещения.

Также из его шкафчика выкинули пустую тару, старые продукты и прочие вещи с характерным запахом.

Однако, этот опыт не остановил предприимчивого бездомного, и в ноябре 2018 года он снова купил новую годовую карту, но на этот раз уже в другой клуб сети Parislife. Он заплатил за нее, включая стоимость аренды шкафчика, 20 тысяч рублей (почти €290).

Однако теперь бездомный смог посетить центр всего дважды, после чего история с вскрытием шкафчика и расторжением договора повторилась.

Но он не отчаялся - бездомный обратился в суд, потребовал вернуть ему стоимость двух абонементов, выплатить неустойку, а также компенсировать стоимость его выкинутых вещей.

Суд оказался на стороне истца и постановил взыскать с клубов более 110 тысяч рублей (более 2000 евро).

По мнению суда, условия соглашения с клубом, позволяющие администрации в одностороннем порядке расторгать договор за нарушение правил, ущемляли права истца.