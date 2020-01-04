Новичок Ворис гарантировал рижскому "Динамо" вторую победу подряд

Матч завершился со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Отметим, что это вторая победа рижан после серии из девяти поражений подряд.

Единственную шайбу в этом матче забил динамовец Кирилл Слепец, а Ворис отразил все 26 бросков противника.

Рижане очень активно начали первый период, постоянно прессингуя ворота противника. Однако, даже несмотря на полученное численное большинство, забить хозяевам матча не удавалось вплоть до 13-й минуты.

На 13-й минуте матча Слепец вырвался один на один с вратарём противника, загнав шайбу прямо между ног Эдварда Паскаля.

Видео: Гол в исполнении Кирилла Слепца

Второй период рижанам пришлось начать без капитана команды Лауриса Дарзиньша - после контакта в первом периоде он почувствовал боль в районе шеи и на лёд больше не вернулся.

В целом весь второй период хозяевам матча приходилось сдерживать давление "Барыса". В завершении периода Кристап Сотниекс заработал двухминутное удаление, поэтому третий отрезок игры рижане начали в меньшинстве.

В третьем периоде обе команды пытались пробиться к воротам противника, но счёт на табло не поменялся. За две минуты до конца игры Сотниекс получил удаление, а "Барыс" снял вратаря - однако Ворис остался непобедим.

У рижского "Динамо" на данный момент 31 очко в 44 играх, команда занимает предпоследнее место в лиге, а "Барыс" с 55 очками - третье в Восточной конференции.

Следующий матч рижане проведут 6 января дома, когда встретятся с "Йокеритом" из Хельсинки.