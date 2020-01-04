Авиабаза с солдатами США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Две ракеты разорвались в зоне складов на территории авиабазы Балад, со ссылкой на представителей иракской армии пишет Deutsche Welle.

Авиабаза расположена в нескольких десятках километров к северу от Багдада. Здесь, в частности, располагаются военнослужащие США.

Кроме того, двум ракетным ударам подверглась и так называемая "зеленая зона" в центре столицы Ирака.

В этом квартале в свою очередь расположены иностранные и правительственные объекты, в том числе - посольство США.

Как отмечает CNN, "зеленая зона" нечасто подвергается обстрелам.

"Медуза" со ссылкой на телеканал Al Arabiya пишет, что там упали две ракеты, одна из них — на площади возле посольства США в Ираке. О жертвах не сообщается.

Также атаке подвергся жилой район Багдада аль-Джадрия.

Как сообщалось, 3 января силами США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп, заявив, что Сулеймани планировал теракты, жертвами которых становились американские граждане.