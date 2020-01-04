Беларусь договорилась с Россией о первой поставке нефти в этом году

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Беларуси вновь начали получать нефть из России.
Насосные агрегаты были включены вечером в субботу, 4 января, заявил заместитель главы белорусского государственного концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, пишет Deutsche Welle.
"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", - говорится на сайте концерна.
Напомним, поставки российской нефти на белорусские НПЗ прекратились 1 января.
Страны не могли договориться о взаимовыгодных условиях поставок. Беларусь требовала компенсацию за попавшую в нефтепровод "Дружба" нефть, а также за налоговый маневр, проведенный Россией, который повышал цены на нефть для Беларуси, напоминает BBC.