Видео: Русский силач сдвинул с места 218 тонн, побив мировой рекорд по буксировке

12 декабря 2019 года на железнодорожном вокзале во Владивостоке был установлен мировой рекорд по экстремальной буксировке. Спортсмен Иван Савкин смог протащить поезд весом 218 тонн на полтора метра вперёд. Об этом рассказывает "Чемпионат".
Кто он такой?
Мужчина занимается пауэрлифтингом с 15 лет, и всё ещё уделяет спорту большую часть времени. Кроме спорта и буксировки транспорта, силач с 2014 года занимается общественной деятельностью. Мужчина периодически посещает школы, колледжи, университеты и реабилитационные центры - он рассказывает молодёжи о здоровом образе жизни, а также проводит различные соревнования.
Атлет не сразу начал заниматься именно силовыми видами спорта. В коллекции Савкина есть также и первый разряд по футболу, баскетболу, второй юношеский по лапте и первый разряд по шахматам.
Как Иван Савкин установил новый мировой рекорд?
Как пишет "Чемпионат", всего Иваном было совершено три попытки: разминочная, основная и, как её называет спортсмен, шуточная. За первую попытку Иван сдвинул груз на полметра и смог оценить тяжесть испытания. С учётом всех особенностей поезда, общий вес, который лёг на плечи атлета, согласно его словам, составил около 750 тонн.
Самый лучший результат — буксировка на полтора метра — был получен со второго раза. Третья попытка была только ради интереса, чтобы проверить, есть ли ещё силы. Их хватило ещё на полметра.
Как рассказал Иван, к установке рекорда мужчина упорно готовился в спортивном зале, посещая его по три раза в неделю. Помимо этого, рекордсмен чуть ли не каждый день буксировал автобусы и грузовики, однако тренировок на железной дороге у спортсмена не происходило.
Каких ещё результатов в буксировке достиг Иван Савкин?
Установленный рекорд Гиннеса — совсем не первый для Ивана.
- В сентябре этого года Иван сдвинул на полтора метра судно-контейнеровоз "Вениамин Хлопин" весом 12,4 тысяч тонн.
- В июне он первым в мире смог осилить буксировку почти 13-тонного сельскохозяйственного комбайна.
Какие ещё грузы поддавались спортсмену?
"Чемпионат" приводит список.
- Поезд из девяти вагонов — 365 тонн на 50 см;
- паром "Босфор Восточный" —1150 тонн на 10 м;
- шесть вагонов с цементом — 512 тонн на 1,6 м;
- транспортный рефрижератор "Озерск" — 4,2 тысяч тонн на 2,5 м;
- сухогруз "Аврора" — 5 тысяч тонн более чем на 3 м;
- теплоход "Юрий Тарапуров" — 11 тысяч тонн на 50 см;
- самосвал FAW — 19 тонн на 2 м и др.
Однако на этом атлет и не думает останавливаться. В перспективе он говорит о желании протащить 300-тонную электричку и корабль массой 12-13 тысяч тонн. Савкин надеется, что его любимое дело будет продолжаться и многие вместе с ним продолжат вести здоровый образ жизни, ставить перед собой амбициозные цели и преодолевать трудности.
Видео: Русский силач сдвинул электропоезд весом 218 тонн