Скончался онколог Андрей Павленко. Он два года вёл блог о своей борьбе с раком желудка

Андрей Павленко являлся одним из самых успешных оперирующих онкологов России, пишет "Медуза". Весной 2018 года ему стало известно, что болен раком желудка. Он начал вести подкаст и видеодневник "Жизнь человека" на сайте "Такие дела", где рассказывал о лечении онкологических заболеваний в России и о том, как протекает его борьба с болезнью.