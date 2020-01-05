Скончался онколог Андрей Павленко. Он два года вёл блог о своей борьбе с раком желудка

Российский хирург-онколог Андрей Павленко, у которого диагностировали рак желудка, скончался 5 января. Об этом сообщает издание "Такие дела" со ссылкой на жену врача Анну.
Андрей Павленко являлся одним из самых успешных оперирующих онкологов России, пишет "Медуза". Весной 2018 года ему стало известно, что болен раком желудка. Он начал вести подкаст и видеодневник "Жизнь человека" на сайте "Такие дела", где рассказывал о лечении онкологических заболеваний в России и о том, как протекает его борьба с болезнью.
"Такие дела" опубликовало обращение Андрея Павленко, которое было записано до его смерти:
Издание учредило грант имени Андрея Павленко для журналистов, фотографов и документалистов, которые рассказывают о борьбе людей с онкологическими заболеваниями. Одну часть собранных средств будут перечислять семье Павленко, вторую половину распределит грантовый комитет.
За несколько дней до смерти Андрей Павленко написал на Facebook прощальный пост, где призвал людей с онкологическими заболеваниями не опускать руки.