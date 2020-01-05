Их сердца не бились несколько часов. Как в Дании удалось оживить семерых детей

Из-за сильного ветра и неудачного поворота лодка перевернулась. Вода была всего +2 градуса по Цельсию. Чудом шести школьникам и одному учителю удалось добраться до берега и вызвать службу спасения.

Через два часа на берег прибыли машины скорой помощи. С помощью четырех вертолетов получилось найти и спасти из воды тела семерых подростков.

Подросткам повезло, они были одеты в спасательные жилеты, поэтому не утонули. Прибывшие на помощь врачи отметили, что ребята выглядят почти, как мертвые, их тела напоминали ледышки, а сердца практически не бились.

Журналисты BBC взяли интервью у выживших в той трагедии школьников.

"Я оказалась под лодкой. И потом, когда я вынырнула на поверхность, начался настоящий ужас. Все кричали, всё было как в страшном сне, паника была повсюду. Учитель сказал, что надо плыть к берегу, иначе мы все умрем", — рассказала журналистам BBC Катрин, которой в 2011 году было 16 лет. Она была одной из тех, кто смог доплыть до берега.

"Я не умел плавать. Один из друзей подплыл ко мне и попытался мне помочь, но очень быстро у меня наступила клиническая смерть, из-за низкой температуры воды", — рассказал журналистам Каспер, один из выживших. Его сердце перестало биться вместе с ещё пятью детьми.

Катрин смогла доплыть до берега, несмотря на сильнейшее переохлаждение. Девочка потерялась в лесу. Она рассказала журналистам, что сил почти не было, она падала.

"И тут я увидела мужчину. Спасибо Богу за это", - рассказала Катрин. Девочка позвала его так громко, насколько могла.

На момент прибытия медиков, сердца детей не бились почти два часа.

"Они были ледяными. Известно, что когда температура настолько низкая, человека можно оживить. Они мертвы, но не по-настоящему. У нас ещё был шанс", — рассказывает доктор Майкл Джаегар Вансче. У врачей оставалась надежда отогреть тела детей.

Сильная гипотермия, которая остановила сердца детей, также замедлила их метаболизм. Это значило, что органы могут заработать снова, если их разморозить.

"На тот момент температуру крови нужно было увеличивать на один градус каждые 10 минут. Когда Каспера привезли к нам температура тела была всего 17, 1 градус. Он пришёл в себя и его сердце забило в нормальном ритме при 26 градусах,", — рассказал один из врачей.

Также удалось реанимировать и других пострадавших. Однако у врачей оставалось волнение относительно жизнедеятельности мозга ребят. К счастью сканирование мозга выявило, что отклонений не наблюдается. После этого ЧП ребятам понадобилось время на восстановление.

Но в настоящее время никто из них не ощущает практически никаких негативных физических последствий.