В КВН смело пошутили над Загитовой. Теперь юмористам грозят судом

В середине декабря Алина Загитова в программе "Время" заявила о приостановке выступлений. Через две недели победившая в финале команда КВН поспешила подшутить над объявлением. Шутка команды из Красноярска вызвала возмущение у поклонников спортсменки, пишет "Чемпионат".
Поклонники предлагают фигуристке подать в суд на юмористов и даже требуют лишить их золотых медалей.
Что за шутка?
В первом конкурсе финала Высшей лиги КВН команда из Красноярска "Так-то" показала номер, в котором высмеяла раннее завершение карьеры фигуристки.
Один из членов команды вывел на сцену собаку с россыпью наград на груди и сказал, что она "вообще машина по выигрыванию медалей". На вопрос "А сколько ей лет?" он ответил: "Ой, ей 17. Уже на пенсию пора", после чего другой участник команды, смеясь, отметил: "Она что, Загитова, чтобы в 17 на пенсию?".
Как пишет "Чемпионат", зрители встретили шутку прохладно, однако это не стало помехой получить максимальные оценки за конкурс от всех членов жюри, в том числе от Татьяны Навки.
Как отмечается, реакция Навки на шутку о Загитовой осталась за кадром.
Угрозы судом
Съёмки финала КВН прошли 14 декабря, спустя сутки после интервью с Загитовой в эфире Первого канала. К тому моменту номер уже был написан, а шуткой про Алину просто дополнили его.
Как пишет "Чемпионат", КВН в последние годы ругают за отсутствие актуальности, но на 14 декабря 2019 года более актуальной темы, чем решение фигуристки, в России не было.
Поклонники фигуристки болезненно отнеслись к шутке. Участников команды обвиняют в оскорблении, а Алине советуют обратиться в суд.
Кроме юмористов досталось от поклонников и редакторам, которые пропустили этот момент в эфир, и Навке, которая поставила команде "Так-то" наивысший бал, ну и КВН в целом.