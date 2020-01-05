В КВН смело пошутили над Загитовой. Теперь юмористам грозят судом

Один из членов команды вывел на сцену собаку с россыпью наград на груди и сказал, что она "вообще машина по выигрыванию медалей". На вопрос "А сколько ей лет?" он ответил: "Ой, ей 17. Уже на пенсию пора", после чего другой участник команды, смеясь, отметил: "Она что, Загитова, чтобы в 17 на пенсию?".