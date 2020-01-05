3 знака Зодиака, для которых 2020 год станет самым удачным

Близнецы

По прогнозу астролога, 2020 год у Близнецов начнется с поездок, влюбленности, внимания и успеха. Не исключены семейные и материальные трудности в начале года, но уже с марта пришедшие издалека идеи начнут приносить успех и прибыль. Вр второй половине весны представители этого знака Зодиака окажутся в центре внимания окружающих. В этот период и летом их ожидает везение, а также успех в работе, творчестве и любви.

В 2020 году Близнецы укрепят свое положение на работе, проявят себя как одни из самых ценных сотрудников, и коллеги станут относиться к ним более трепетно и внимательно.

Осенью эти люди смогут реализовать множество интересных проектов. В конце сезона необходимо уделить внимание близким и своему здоровью, советует Тамара Глоба. В этом году возможно пополнение в семье. Многие дела начнут реализовываться. В конце года Близнецов ожидает большой успех вдали от дома.

Весы

Весам, как уверяет астролог, 2020 год принесет большой успех. В пользу представителей этого знака Зодиака будут складываться многие обстоятельства, а старые дела принесут долгожданные плоды. Ожидается исполнение многих желаний. При этом не исключено изменение состава ближайшего круга.

В этом году Весы будут решать вопросы с недвижимостью. В январе или в июле их, возможно, ждет переезд. Тамара Глоба советует не забывать уделять внимание родителям и вообще близким людям, их здоровью.

С конца весны и практически до конца года, по мнению астролога, у Весов не будет проблем с деньгами.

Осенью придет успех в делах, в которых эти люди прекрасно разбираются, а зимой их и вовсе ждет большой личный, деловой и финансовый прорыв.

Водолей

У Водолеев, как отмечает Тамара Глоба, в начале года ожидаются некоторые трудности в делах и в плане здоровья, однако потом к ним придет ошеломительный личный успех. Окружающие оценят их творческие способности, обаяние и вкус. Кроме того, они смогут познакомиться с людьми, которыми увлекутся.

Весна обещает представителям данного знака успех в любви и интересные творческие проекты. Возможны новые ценные связи и даже пополнение в семье.

Из окружения исчезнут лишние люди. Начиная с осени начальство и сильные мира сего начнут прислушиваться к Водолеям и поддерживать все их начинания.