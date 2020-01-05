3 знака Зодиака, для которых 2020 год станет самым удачным
Известный российский астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, представители которых в наступившем году окажутся на вершине успеха.
Близнецы
По прогнозу астролога, 2020 год у Близнецов начнется с поездок, влюбленности, внимания и успеха. Не исключены семейные и материальные трудности в начале года, но уже с марта пришедшие издалека идеи начнут приносить успех и прибыль. Вр второй половине весны представители этого знака Зодиака окажутся в центре внимания окружающих. В этот период и летом их ожидает везение, а также успех в работе, творчестве и любви.
В 2020 году Близнецы укрепят свое положение на работе, проявят себя как одни из самых ценных сотрудников, и коллеги станут относиться к ним более трепетно и внимательно.
Осенью эти люди смогут реализовать множество интересных проектов. В конце сезона необходимо уделить внимание близким и своему здоровью, советует Тамара Глоба. В этом году возможно пополнение в семье. Многие дела начнут реализовываться. В конце года Близнецов ожидает большой успех вдали от дома.
Весы
Весам, как уверяет астролог, 2020 год принесет большой успех. В пользу представителей этого знака Зодиака будут складываться многие обстоятельства, а старые дела принесут долгожданные плоды. Ожидается исполнение многих желаний. При этом не исключено изменение состава ближайшего круга.
В этом году Весы будут решать вопросы с недвижимостью. В январе или в июле их, возможно, ждет переезд. Тамара Глоба советует не забывать уделять внимание родителям и вообще близким людям, их здоровью.
С конца весны и практически до конца года, по мнению астролога, у Весов не будет проблем с деньгами.
Осенью придет успех в делах, в которых эти люди прекрасно разбираются, а зимой их и вовсе ждет большой личный, деловой и финансовый прорыв.
Водолей
У Водолеев, как отмечает Тамара Глоба, в начале года ожидаются некоторые трудности в делах и в плане здоровья, однако потом к ним придет ошеломительный личный успех. Окружающие оценят их творческие способности, обаяние и вкус. Кроме того, они смогут познакомиться с людьми, которыми увлекутся.
Весна обещает представителям данного знака успех в любви и интересные творческие проекты. Возможны новые ценные связи и даже пополнение в семье.
Из окружения исчезнут лишние люди. Начиная с осени начальство и сильные мира сего начнут прислушиваться к Водолеям и поддерживать все их начинания.
Конец 2020 года, по прогнозу астролога, принесет этим людям успех во всех делах. Так что Водолеи могут смело браться за новые идеи, даже если их прежние планы по каким-то причинам сорвались. Удача, прибыль и новые очень важные возможности гарантированы!