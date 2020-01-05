Иран объявил о выходе из ядерной сделки

Как пишет издание, иранское государственное телевидение сообщает, что Иран больше не будет следовать никаким ограничениям, которые были установлены в соответствии с ядерной сделкой.

Как сообщалось, 3 января силами США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп, заявив, что Сулеймани планировал теракты, жертвами которых становились американские граждане.

Иран пообещал отомстить за смерть генерала. Трамп в свою очередь пригрозил ударить по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев.

Как пишет "Медуза", до этого Иран поэтапно отказывался от условий ядерной сделки после того, как США в мае 2018 года в одностороннем порядке вышел из сделки и ввел санкции против Ирана. Другие государства, которые подписали соглашение, настаивали на его сохранении.