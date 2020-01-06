Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 6 по 12 января 2020 года

Василиса Володина популярная российская телеведущая и астропсихолог. Ее гороскоп на вторую неделю января поможет вам наполнить свою жизнь удачей и обойти стороной все препятствия на пути.
Звезды и планеты в этот период будут достаточно спокойны, но не всегда их энергетика будет гармоничной. Во всех сферах жизни могут происходит непредвиденные неурядицы. Не теряйте веру в себя, что бы ни случилось.
Овен
Это хорошее время для новых начинаний и активной работы. Звезды и планеты сейчас находятся в таком положении, при котором могут активизироваться враги и недоброжелатели.
Овнам стоит защитить себя от манипуляторов, энергетических вампиров и просто неприятных людей повышением энергетики.
Желательно не переутомляться в период с 6 по 9 января. Последние три дня недели идеально подойдут для общения, смены обстановки и дальних поездок. Также на выходных можно заняться покупками.
Телец
У Тельцов начинается период, когда любые новые дела будут удаваться.
Это отличное время для финансовой активности, покупок, вложения средств в недвижимость и в получение новых навыков.
В эти семь дней можно смело отправляться в командировки. В любви тоже все будет превосходно, но только у тех, кто уже находится в отношениях.
Близнецы
Близнецам стоит усилить энергетику, потому что звезды и планеты будут в дисгармонии. Этот период лучше посвятить отдыху, релаксации. Можно заняться здоровьем, наладить режим сна. В начале недели стоит участвовать в командной работе, помогать близким и друзьям с решением проблем.
Дела, которые нужно выполнять в одиночку, могут закончиться крахом, поэтому лучше быть предельно осторожными.
Неделя также благоприятна для учебы, повышения квалификации. В путешествия и дальние поездки пока лучше не отправляться.
Рак
У Раков начинается период, когда очень благоприятной будет физическая работа, спорт, прогулки, активность. Все это позитивно скажется на самочувствии и настроении представителей данного знака Зодиака.
Самыми важными днями недели станут понедельник и вторник. Этому поспособствует созидательное настроение планет.
В целом неделя хорошо подходит для избавления от вредных привычек, смены обстановки, новых знакомств и романтики.
Лев
Уже в начале недели Львам стоит задуматься о том, как сократить расходы и повысить доходы. Необходимо тщательно спланировать семейный бюджет и придерживаться плана. На этой неделе звезды помогут представителям данного знака понять, чего они хотят от жизни.
В ближайшие семь дней важно остерегаться проблем на дорогах, быть внимательнее на пешеходных переходах и осторожнее за рулем.
Особая осторожность потребуется в пятницу и субботу, так как в эти дни ночные светила окажутся в максимальном диссонансе друг с другом.
Дева
На этой неделе звезды и планеты расположатся для Дев благоприятным образом. Это значит, что у этих людей будет возможность начать новую жизнь, сменить обстановку и получить максимум положительных эмоций. Не последнюю роль сыграет уверенность в себе и в своих силах.
Не нужно болезненно воспринимать критику со стороны окружающих. Некоторые люди будут правы, но даже если это не так, не стоит обижаться на честность.
Негативные эмоции не помогут преуспеть в делах.
Весы
Уже 6 января, в понедельник, звезды могут лишить Весов уверенности и заставить совершить ошибку.
В работе, бизнесе и делах от представителей этого знака Зодиака потребуются максимальная собранность, усидчивость и трудолюбие.
В амурной сфере стоит проявлять больше внимания к своей половинке. Не исключены ссоры с родственниками. Вероятность проблем повысится, если не высыпаться и сильно уставать.
Скорпион
Начало недели может быть достаточно сложным для Скорпионов. Самым неблагоприятным днем в плане энергетики станет вторник.
Нужно подумать, как зарядить себя удачей на весь день.
В этом помогут прогулки, общение с близкими, водные процедуры, умеренные физические нагрузки.
Главное - не позволять негативным мыслям захватывать сознание. Это удачное время для занятий благотворительностью и начала новых дел.
Также желательно прощать окружающих за мелкие недочеты.
Стрелец
Стрельцам звезды и планеты советуют не конфликтовать из-за пустяков. Вторая половинка, родные, друзья и коллеги должны чувствовать от представителей этого знака поддержку, тепло и доброту. По этой причине стоит избегать ультиматумов, претензий и необоснованной критики.
Стрельцы относятся к самым энергичным знакам Зодиака, поэтому им хватит сил на преодоление любых проблем,
а также на то, чтобы помочь близким с делами по дому или с личными проектами. Это поможет сблизиться и сгладить острые углы.
Козерог
Эта неделя может стать крайне динамичной, непредсказуемой и полной стрессовых ситуаций. Справиться с ними Козерогам помогут выдержка и спокойствие.
Астролог советует не менять планы в последнюю минуту, так как это может негативно сказаться на удаче.
С 6 по 12 января стоит всерьез заняться своим здоровьем. Ожидается, что успешной станет борьба с лишним весом, усталостью и недомоганием. Поднять настроение можно приятными покупками.
Водолей
Водолеев часто относят к самым злым знакам Зодиака. Это актуально не всегда и не для всех, но на этой неделе возможен всплеск негативных эмоций. Представителям данного знака важно избегать ревности и эгоизма, чтобы сохранить хорошие отношения со своей половинкой, родственниками и друзьями.
Эта неделя станет для Водолеев неким испытанием на прочность, ведь окружающие могут начать провоцировать их на негатив.
Всех, кто сможет себя сдержать, ждут удача и спокойствие. Обсуждать проблемы лучше без обид и агрессии.
Рыбы
В финансовой сфере Рыбам лучше занять выжидательную позицию. Не стоит тратить много денег и отвечать конкурентам и врагам на их выпады. В амурной сфере представителей этого знака ожидают большие успехи.
Можно знакомиться, ходить на свидания. Чтобы удача улыбнулась, важно быть открытыми, стремиться к общению, проявлять инициативу.
Неделя с 6 по 12 января может оказаться проблемной. Василиса Володина рекомендует оставаться в тонусе и не торопить события.