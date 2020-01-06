Сборная России обидно проиграла Канаде в финале молодёжного чемпионата мира

В финале молодёжного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею сборная Канады забросила три шайбы в последние 11 минут и обыграла команду России.
Матч, который проходил в чешской Остраве, завершился со счётом 4:3 (0:0, 1:2, 3:1).
В первом периоде зрители голов не увидели, а в середине второго отрезка россиян вывел вперёд Никита Александров. Правда, Дилан Козенс довольно быстро восстановил равновесие, а за 5 минут до перерыва Григорий Денисенко вновь вывел вперёд сборную России.
На 9-й минуте третьего периода Максим Сорокин увеличил преимущество российской команды до двух голов. Когда казалось, что исход матча понятен, за дело взялись канадцы. Сначала шайба после рикошета залетела в ворота сборной России от ноги Конора Макмайкла, затем капитан канадцев Баретт Хэйтон сравнял счёт, а за 4 минуты до конца основного времени выход один на один реализовал Экил Томас, который и принёс Канаде титул чемпионов мира.
AKIL THOMAS. GO-AHEAD GOAL. HOW??? 🇨🇦🇨🇦🇨🇦 pic.twitter.com/qT1eq2Oxw3— TSN (@TSN_Sports) January 5, 2020
Таким образом канадцы взяли реванш у россиян за разгромное поражение на групповой стадии турнира - 6:0.
Сборная России в десятый раз стала серебряным призёром чемпионата мира. В последний раз россияне побеждали на молодёжном чемпионате мира в 2011 году. Сборная Канады в 18-й раз в своей истории выиграла турнир.
Отметим, что в матче за третье место сборная Швеции обыграла Финляндию - прошлогоднего чемпиона мира. Матч завершился со счётом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).