Сборная России обидно проиграла Канаде в финале молодёжного чемпионата мира

Матч, который проходил в чешской Остраве, завершился со счётом 4:3 (0:0, 1:2, 3:1).

В первом периоде зрители голов не увидели, а в середине второго отрезка россиян вывел вперёд Никита Александров. Правда, Дилан Козенс довольно быстро восстановил равновесие, а за 5 минут до перерыва Григорий Денисенко вновь вывел вперёд сборную России.

На 9-й минуте третьего периода Максим Сорокин увеличил преимущество российской команды до двух голов. Когда казалось, что исход матча понятен, за дело взялись канадцы. Сначала шайба после рикошета залетела в ворота сборной России от ноги Конора Макмайкла, затем капитан канадцев Баретт Хэйтон сравнял счёт, а за 4 минуты до конца основного времени выход один на один реализовал Экил Томас, который и принёс Канаде титул чемпионов мира.

Таким образом канадцы взяли реванш у россиян за разгромное поражение на групповой стадии турнира - 6:0.

Сборная России в десятый раз стала серебряным призёром чемпионата мира. В последний раз россияне побеждали на молодёжном чемпионате мира в 2011 году. Сборная Канады в 18-й раз в своей истории выиграла турнир.