Пн, 6.01.2020
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На месяц ограничат движение на улице Бруниниеку

Улица Бруниниеку.

ФОТО: http://www.flickr.com

В понедельник, 6 января, в силу вступают ограничения дорожного движения на рижской улице Бруниниеку, сообщает столичное самоуправление. 

В связи с работами по перестройке водопровода с сегодняшнего дня по 6 февраля будет ограничено движение транспортных средств

на участке ул. Бруниниеку от здания на ул. Бруниниеку, 59, до здания на ул. Бруниниеку, 75.

Компании, осуществляющие работы, обязаны установить дорожные знаки, организовать объездные пути, обеспечить возможность подъезда жителей и работников компаний, чье место жительства или работы находится на закрытой территории, к своим домам или месту работы.

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